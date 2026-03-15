Тренд 90-х возвращается: 5 стрижек, которые снова в моде

Мода на прически, как и на одежду, часто возвращается спустя десятилетия. Именно поэтому в трендах снова появляются стрижки, которые были популярны в 1990-х годах. Особенно это касается различных вариаций боба – универсальной прически, которая подходит почти каждому.

Современные стилисты адаптировали классические формы под актуальные тенденции, сделав их более легкими в укладке и естественными. Сегодня эти прически активно выбирают знаменитости, инфлюенсеры и модные эксперты.

Блант боб

Этот вариант стал настоящим символом конца 90-х. Его популяризировала Виктория Бекхэм, известная как "Пош Спайс". Основная особенность такой стрижки – ровный и четкий срез на кончиках волос, который создает аккуратную геометрическую форму.

Обычно волосы подстригают до уровня подбородка или чуть ниже. Благодаря четкой линии прическа выглядит элегантно и добавляет волосам визуального объема. Именно поэтому этот вариант часто выбирают люди с тонкими волосами. Для более изящного вида стилисты советуют укладывать волосы выпрямителем.

Бикси

Стрижка бикси сочетает в себе элементы двух популярных причесок – боба и пикси. В 90-х ее активно носили актрисы Мег Райан, Кэмерон Диаз и Холли Берри. Такой стиль выглядит одновременно смело, женственно и современно.

Характерными чертами бикси являются мягкие слои, более короткий затылочный срез и более длинные волосы в верхней части головы. Благодаря этому прическа имеет больше движения и выглядит непринужденно. Сегодня она снова популярна, ведь хорошо соответствует тренду на естественные и легкие в уходе стрижки.

Изогнутый боб

Эта вариация боба была одной из самых элегантных в 90-х годах. Волосы подстригают так, чтобы кончики мягко загибались внутрь и обрамляли лицо.

Такой стиль добавляет образу нежности и аккуратности. Кроме того, изогнутый боб может визуально сделать лицо более вытянутым и создать эффект ухоженных волос. Для укладки обычно используют фен и круглую щетку, что помогает сформировать характерный изгиб.

Микробоб

Микробоб — это более короткая и смелая версия классической стрижки. Волосы в этом варианте обычно заканчиваются на уровне ушей или чуть ниже.

В 90-х его часто носили в максимально гладком и минималистичном стиле. Сегодня микробоб выглядит особенно актуально, ведь подчеркивает черты лица и создает современный, немного дерзкий образ. К тому же он прекрасно соответствует моде на простые и лаконичные прически.

Боб флиппи

Флиппи боб — еще один яркий стиль из 90-х, который легко узнать по характерным кончикам, загнутым наружу. Такая укладка делает прическу более динамичной и добавляет ей игривого настроения.

Сегодня этот вариант снова возвращается в тренды, ведь позволяет создать легкий ретро-эффект. В то же время современные техники укладки делают его более естественным и непринужденным. Именно поэтому флиппи боб часто выбирают те, кто хочет добавить образу движения и индивидуальности.

