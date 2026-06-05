Тренд 2026 года: какой цвет выбрать брюнеткам этим летом

Этим летом брюнетки все чаще выбирают глубокие и многомерные оттенки волос, которые подчеркивают естественную красоту и добавляют образу изысканности. Одним из главных трендов 2026 года стал цвет эспрессо-брюнет, вдохновленный насыщенным оттенком свежесваренного кофе.

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Эксперты по красоте отмечают, что этот цвет удачно сочетает темные шоколадные и мягкие холодные тона, создавая эффект здоровых блестящих волос. В отличие от насыщенного черного цвета, он выглядит более естественно и добавляет прическе объема.

Чем особенный оттенок эспрессо-брюнетка

Этот цвет располагается между темно-коричневым и мягким черным цветом. Его главная особенность заключается в сочетании теплых и холодных оттенков, благодаря чему волосы приобретают естественную глубину и эффектный блеск.

Колористы могут адаптировать этот оттенок под индивидуальные особенности внешности, добавляя нотки мокко, шоколада, каштана или пепельно-коричневых тонов. В результате цвет выглядит насыщенным и выразительным, но при этом не создает слишком резкого контраста.

Еще одна причина популярности тренда – его универсальность. Оттенок гармонично сочетается с разными цветами кожи и глаз, подчеркивая черты лица и делая взгляд более выразительным. Кроме того, он прекрасно вписывается в эстетику сдержанной роскоши, которая остается актуальной в мире красоты.

Как достичь модного эффекта и сохранить его надолго

Специалисты советуют тем, кто хочет попробовать этот оттенок, обращаться к профессиональному колористу и показывать референсные фото желаемого результата. Для создания модного образа обычно используют темную базу с мягкими переходами тонов, а также специальные процедуры для усиления блеска волос.

Обладательницам более светлых волос может понадобиться поэтапное окрашивание, чтобы получить нужную насыщенность цвета без нежелательных теплых оттенков. Также стилисты рекомендуют добавлять легкие световые акценты возле лица, чтобы цвет не выглядел слишком тяжелым.

Чтобы оттенок оставался свежим и сияющим, важно использовать шампуни и кондиционеры для окрашенных волос, регулярно наносить увлажняющие маски и периодически делать процедуры глоссинга. Не менее важна защита волос от высоких температур во время укладки.

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