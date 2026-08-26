Тренд 2000-х возвращается: как удачно стилизовать камуфляж

Мода на эстетику 2000-х снова набирает обороты, и вместе с ней возвращается камуфляжный принт. Привычный военный узор сегодня появляется не только на брюках, но и на куртках, топах, трикотаже и аксессуарах.

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В то же время современная стилизация заметно отличается от образов начала века, ведь вместо чрезмерного сочетания деталей дизайнеры делают ставку на баланс. Стилисты из myself.de рассказали, как носить камуфляж в новом сезоне и с чем его сочетать, чтобы образ выглядел актуально.

Особенно популярным камуфляжный принт стал в 2000-х годах. Тогда его активно использовали в total look, комбинировали с блестящими топами, массивными украшениями, цепочками и другими характерными деталями той эпохи.

После длительного периода относительной популярности камуфляж вновь начал появляться в уличной моде. Новый всплеск интереса к нему заметен, в частности, в Копенгагене, где уличные образы часто становятся источником будущих модных тенденций.

Сегодня камуфляж можно увидеть на карго-джинсах и брюках, трикотажных вещах, топах, рубашках и верхней одежде. Для тех, кто не готов сразу добавлять принт в больших количествах, подойдут небольшие акценты – например, часы, сумка или другой аксессуар.

Базовый образ

Камуфляж сам по себе является достаточно выразительным принтом, поэтому его необязательно дополнять большим количеством ярких деталей. Один из самых простых способов его стилизации – сочетать камуфляжные брюки или юбку с однотонным верхом.

Если нижняя часть имеет несколько оттенков зеленого, коричневого или бежевого, верх можно подобрать в одном из этих цветов. Также уместны будут нейтральные белый, черный, серый или молочный оттенки.

Главное правило – не перегружать образ. Чрезмерное количество цветов и принтов в сочетании с камуфляжем может сделать его визуально хаотичным.

Утилитарный стиль

Камуфляж естественно вписывается в утилитарную эстетику, поэтому его можно смело сочетать с вещами практичного кроя. Брюки-карго, футболки, джерси, жилеты и куртки с большим количеством карманов создают целостный образ без лишних усилий.

Лучше всего подходит приглушенная палитра – хаки, оливковый, коричневый, песочный и черный. Такие оттенки сочетаются с цветами камуфляжа и позволяют создать гармоничный повседневный наряд.

Эстетика 2000-х

Если хочется максимально воссоздать атмосферу Y2K, камуфляж можно сочетать с вещами, характерными для моды начала нового тысячелетия. Например, широкие камуфляжные брюки носят с приталенным топом или моделью с баской.

Контраст между объемным низом и компактным верхом сделает образ более интересным. Яркий цвет топа также может стать акцентом, однако остальные детали лучше оставить сдержанными, чтобы не конкурировать с принтом.

Элегантное сочетание

Камуфляж необязательно должен выглядеть спортивно или дерзко. Один из самых актуальных способов его носить – сочетать повседневный принт с изысканными вещами.

Широкие камуфляжные брюки можно дополнить лаконичной блузкой, топом с декоративными деталями или моделью с бахромой. Завершить такой комплект помогут туфли или босоножки на каблуке.

Контраст между грубоватым камуфляжем и женственными деталями делает образ интереснее и позволяет адаптировать этот тренд даже для более элегантных выходов.

Спортивный образ

Для поклонниц спортивного стиля камуфляж также остается универсальным вариантом. Например, приталенную футболку с таким принтом можно сочетать со спортивными брюками и легкой ветровкой.

Завершить образ помогут компактная сумка, балетки или другая удобная обувь и большие солнцезащитные очки. В таком варианте камуфляж выглядит непринужденно, но в то же время становится главным акцентом комплекта.

Стилисты отмечают, что современная интерпретация тренда не требует буквально повторять образы 2000-х. Наоборот, камуфляж выглядит наиболее актуально тогда, когда его уравновешивают простыми базовыми вещами или неожиданно элегантными деталями.

OBOZ.UA писал о модных аксессуарах на осень 2026 года.

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