Стрижки для квадратного лица: какую прическу выбрать женщине 60+

В зрелом возрасте выбор прически становится особенно важным, ведь она может визуально смягчить черты и сделать лицо более гармоничным. Женщинам с квадратной формой лица стоит обратить внимание на многослойные и текстурированные стрижки, которые добавляют легкости и движения.

Такие варианты не только помогают скрыть жесткие линии челюсти, но и придают образу современности. Среди наиболее удачных решений — различные вариации боба, лба и модные слои.

Стилисты отмечают, что даже небольшая деталь, например челка или асимметрия, может полностью изменить внешность. А для тех, кто хочет экспериментов, существуют стильные современные тренды вроде "бабочки" или французского боба.

Какая прическа подходит для квадратного лица

Самый популярный вариант для квадратного лица — многослойный боб. Он универсален, легко укладывается и добавляет мягкости чертам.

Для тех, кто предпочитает более утонченный стиль, идеально подойдет угловой боб — его асимметрия визуально удлиняет лицо. А французский боб с короткой челкой подарит парижский шарм и избавит от нескольких лет, создавая свежий и стильный образ.

Женщинам, которые хотят больше движения в волосах, стоит попробовать упругие слои.

Они добавляют объема и энергии даже тонким волосам. Текстурированный лоб — еще одна удачная альтернатива: эта стрижка смягчает линию челюсти и придает легкости.

Челка набок поможет акцентировать взгляд и визуально сгладить лобную часть. А модная стрижка "бабочка" со своими воздушными слоями создает молодежный и игривый силуэт, что выглядит особенно выигрышно в зрелом возрасте.

Таким образом, выбор прически для квадратного лица после 60 лет не ограничивается классикой. Боб, лоб, слои или даже смелая "бабочка" — каждая из этих стрижек может подчеркнуть красоту, скрыть недостатки и добавить уверенности. Главное — выбрать вариант, который соответствует вашему стилю жизни и подчеркивает индивидуальность.

