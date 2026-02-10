Стрижка 'бабочка' уже в прошлом: нашлась новая модная альтернатива

Нынешний год четко знаменует переход от эстетики clean-girl с ее стремлением к безупречности, к эре messy-girl – эпохе естественного хаоса. Особенно это будет ощущаться в трендовых прическах.

Хотя чрезвычайно опрятные, гладко зачесанные укладки и безупречно выложенные слои стрижки-"бабочки" всегда будут актуальными, показы сезона весна-лето 2026 демонстрируют, что в этом году в моде будут растрепанные волны волос и дерзкая прическа шэг в новом прочтении. Как пишет издание Whom What Wear, в тренде сейчас более утонченная ее версия – так называемый приглушенный шэг.

Что такое стрижка приглушенный шэг

Как подсказывает само название, приглушенный шэг – это более мягкая итерация популярной стрижки. Она предполагает заметную растрепанность прядей, но не требует максимального их текстурирования и объема. Достаточно лишь слегка подчеркнуть естественную структуру волос, придать им легкую волнистость.

Эта стрижка все еще содержит все элементы классического шэга, который был популярен в 1970-х гг., но ее общий контур в современном прочтении значительно менее резок. Благодаря этому приглушенный шэг выглядит непринужденно, но элегантно. Расслабленный финиш позволяет не волноваться за укладку, в то время как сдержанное текстурирование создает и объем, и подвижность.

Чем укладывать приглушенный шэг

Чтобы создать идеальный приглушенный шэг в стиле messy-girl, вам стоит сосредоточиться на продуктах, которые добавляют волосам текстуру и воздушный объем, не утяжеляя их. Основой образа станут текстурирующие или солевые спреи, обеспечивающие прядям характерную волнистость. Также добавьте в свой арсенал легкие муссы, которые приподнимают корни, оставляя волосы живыми и подвижными. Для акцентирования рваных слоев идеально подойдет пудра для объема или сухой шампунь – они позволяют в любой момент взбить прическу пальцами, вернув ей форму.

А вот вместо классических лаков выбирайте спреи эластичной фиксации, которые держат укладку, но позволяют ей "дышать". Кончики при этом выделяйте с помощью матовой глины или воска-тянучки. Главное в этой прическе – избегать жесткой "бетонной" фиксации, отдавая предпочтение средствам, которые работают незаметно и сохраняют естественную динамику прядей.

