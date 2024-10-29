Страшный и соблазнительный: какой хэллоуинский костюм стал самым популярным в 2024 году

Хэллоуин уже стучит в дверь, а это значит, что пора достать свой мистический костюм. Костюмированные вечеринки позволяют нам выбирать наряды, которые мы вряд ли бы носили в повседневной жизни. Это знаменует начало экспериментов, экстравагантный и яркий стиль, и конечно – тренды.

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Одной из тенденций Хэллоуина-2024 стал костюм "сексуальной ведьмы", пишет французский Vogue. Вдохновением обольстительного и готического образа стали новые коллекции, представленные на подиумах Недель моды весна-лето 2025.

Жгуты, черное белье с кружевом, платья-комбинации, шелковые юбки с завышенной талией и кружевные детали – это атрибуты "современной ведьмы", говорят эксперты. Отправной точкой для этого тренда являются кинематограф и сериалы, начиная с 2000-х годов и по сей день, а особенно – фильмы для подростков. Яркими примерами служит наряд ведьм из "Колдовства", костюмы трех грозных сестер Сандерсон в "Фокус-покусе" или идеально скроенные черные костюмы Джессики Лэнг в "Американской истории ужасов: Шабаш".

В коллективном воображении ведьма очаровывает столь же, насколько и ужасает. Без сомнения, из-за образа, который ей приписывает массовая культура. Однако сегодня ведьма рассматривается как феминистическая икона. Этот месседж можно увидеть на подиумах модных показов, в частности, у таких брендов как Dolce & Gabbana, Balenciaga, Dsquared и т.д.

Многие знаменитости переняли колдовской тренд. Белла Хадид, например, не жалела кружева на Met Gala в 2022 году. Джулия Фокс, известная провокационными образами, показала особую любовь к латексу.

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