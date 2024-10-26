Нестандартный маникюр на Хэллоуин: 10 модных идей, которые останутся актуальными после праздника

Хэллоуин – один из главных осенних праздников, на который хочется сделать интересный нейл-арт. Но большинство идей, которые предлагают в сети, подойдут сугубо на один день.

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А что, если сделать нестандартный маникюр, который будет актуален и по окончании самой страшной ночи осени? Who What Wear предлагает 10 интересных идей для дизайна ногтей на Хэллоуин и не только.

Кроваво-красный

Сочетание яркого красного цвета с более глубоким, похожим на кровь, оттенком – это отличный способ сочетать ежедневный маникюр с хэллоуинским.

Тонкая паутинка

Нюдовый стиль в этом году очень популярен, так почему бы не взять его за основу для маникюра на Хэллоуин, придав ему немного жуткости? Тонкая паутинка в сочетании с нюдовым основанием является отличным примером.

Минималистичный акцент

Минималистичный нейл-арт в его самом лучшем виде. Чистый маникюр и маленькая деталь в виде кровавого акцента.

Тыквенное омбре

Сдержанный вариант нейл-арта, который подойдет как на Хэллоуин, так и на каждый день – омбре в тыквенно-оранжевом цвете.

Черное пламя

В этом году популярен огненный дизайн ногтей. Яркие дизайны были повсюду этой весной и летом, а с приходом холодной осени пора сделать нейл-арт с акцентом на черный.

Капли крови

Для тех, кто не любит, чтобы Хэллоуин был сплошь мрачным, возьмите пример из этого кровавого дизайна и превратите свои капли в маленькие сердечки любви.

Кошачьи глаза

Этот дизайн очень просто повторить. Просто нанесите на ногти черный цвет, приобретите наклейки, подходящие для Хэллоуина (такие глаза точно будут в любом наборе), приклейте их и закрепите прозрачным верхним покрытием.

Черные коты

Целый год черные кошки являются символом чего-то зловещего и невезения. Однако на Хэллоуин они действительно становятся своими. Этот дизайн нейл-арта изыскан и прост, великолепно подойдет, как на День всех святых, так и позже.

3D паутина

Этот дизайн имеет трехмерную структуру, похожую на паутину, но и как нейл-арт для пасмурной осени тоже отличный вариант.

Тыквенная радуга

Если сложные дизайны не для вас, соблюдайте сдержанность и классический маникюр с использованием оранжевых оттенков, напоминающих тыкву и радугу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших идеях маникюра на Хэллоуин в 2024 году.

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