'Странная Барби': как сделать один из самых популярных костюмов на Хэллоуин за несколько минут

Нередко бывает, что поклонники Хэллоуина перевоплощаются в персонажа известного фильма. В свое время на пике популярности была Харли Квин с разноцветными волосами, а затем Уэнздей из одноименного сериала. В этом году выбор пал на фильм "Барби". Под прицелом пристальных глаз оказалась самая неординарная героиня сюжета – Странная Барби.

"Кукла", которая провела Марго Робби в мир людей, своим чудаковатым образом покорила сеть. Редакторы сайта Women рассказали, как быстро сделать оригинальный костюм на празднование (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Преимущество образа Странной Барби состоит в том, что над ним не нужно долго работать. Образ не предполагает опрятного макияжа, грима или прически, а наоборот – требует небрежности. Даже в спешке можно сделать костюм, максимально похожий на героиню самого кассового фильма года.

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Прежде всего, стоит подобрать розовый наряд. Платье, юбка или топ – не имеет значения. Кое-кто из красавиц уже нашел подобный образ с воланами на плечах, а другие пользуются тем, что есть под рукой. Внимание следует обратить на сочетание контрастных элементов, как это было в оригинале.

Нелепый образ Странной Барби потому и стал узнаваемым, что вызывает диссонанс в голове. Женственное платье без каблуков, сочетание нежного наряда с торчащими волосами – все это вызывает ощущение дисгармонии.

Волосы следует растрепать и закрепить лаком для надежности, а лицо раскрасить так, чтобы сложилось ощущение, будто маленький ребенок пытался нанести макияж. Парик также станет хорошим дополнением к наряду. Чем больше странности будет в образе, тем лучше получится хэллоуинский костюм.

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