Стоит недорого, но выглядит на миллион: королева Камилла выгуляла самую модную сумку сезона на разный бюджет

Королева Великобритании Камилла всегда поражает общественность своими элегантными нарядами, в частности, довольно много внимания она уделяет выбору аксессуаров. Во время недавнего государственного визита Дональда Трампа и его жены Мелании Ее Величество дополнила аутфит самой трендовой сумкой этого сезона.

Видео дня

Для появления на официальном мероприятии она отдала предпочтение модному аксессуару от итальянского бренда Bottega Veneta, пишет Daily Mail. Дизайн сумки супруги Чарльза III выполнен в особой технике, при которой тонкие кожаные полоски переплетаются между собой.

Такой фактурный аксессуар станет прекрасным дополнением любого образа. Изделие является достаточно вместительным для повседневных нужд, но в то же время имеет невероятно изысканный вид, что сделает ваш вечерний образ еще более эффектным.

Однако самым большим преимуществом плетеной сумки является то, что модницам совсем не обязательно тратить огромные суммы средств, чтобы приобрести желаемый аксессуар. Даже бюджетные варианты изделия выглядят на миллион.

Хотя королева Камилла и отдала за сумку от Bottega Veneta 4 250 фунтов стерлингов (234 175 гривен), на полках магазинов можно найти множество значительно более дешевых альтернатив. Изысканности фактурной сумке добавляет не бренд, а особая техника плетения.

Варианты самой модной сумки сезона на разный бюджет

Ранее OBOZ.UA рассказал, что модные эксперты назвали цвет сумки, которая идеально подходит к черному платью или костюму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!