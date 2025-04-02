Модные эксперты назвали цвет сумки, которая идеально подходит к черному платью или костюму. Фото

Сумка – небольшой, но невероятно важный элемент любого образа, который может придать уникальности даже самому простому аутфиту. В последние сезоны незаурядную популярность приобрели total black луки, а, как отметили модные эксперты, лучшим дополнением к ним станет вишнево-красный аксессуар.

Видео дня

Независимо от того, предпочтете ли вы изысканное платье или стильный костюм, этот цвет сумки будет непревзойденным. Как отмечает издание Who What Wear, сочетание черного и красного оттенков помогает создать смелый контраст и придать образу особой элегантности.

Эффектность этой комбинации продемонстрировала на своем примере американская актриса Кэти Холмс. Звезда вышла на красную дорожку в приталенном черном платье с открытыми рукавами и высоким горлом, что дополнила вишнево-красным клатчем.

Чтобы завершить аутфит, знаменитость надела массивные золотые аксессуары. Кэти Холмс предпочла серьги-кольца и объемный браслет.

Важной особенностью красной сумки является то, что она отлично подойдет для любого события. Независимо от того, выберите ли вы этот аксессуар для посещения вечеринки или прогулки по парку, он станет идеальным вариантом. Особенно идеально этот цвет сумки подойдет на весну.

Ранее OBOZ.UA рассказал о десяти сумках, которые должны быть у каждого в этом году, и с чем их носить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!