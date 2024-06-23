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Как носить и с чем сочетать слитный купальник: 6 стильных вариантов для лета

OBOZ.UA
Lady Oboz
2 минуты
81
Как носить и с чем сочетать слитный купальник: 6 стильных вариантов для лета

Выбирая вещи для отдыха, всегда хочется уместить в чемодан как можно больше модных образов. Украинская стилистка Юлико поделилась секретами, что помогут минимизировать гардероб для отдыха на море.

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В своем Instagram эксперт продемонстрировала 6 луков, которые можно создать с помощью сплошного купальника черного цвета. Она отметила, что самым главным аспектом удачного внешнего вида будет правильно подобранный фасон, подходящий вашей фигуре.

Как носить и с чем сочетать слитный купальник: 6 стильных вариантов для лета

Стильный образ для прогулки вечером можно создать, соединив темный купальник с белыми джинсами, выбрав комфортные кроссовки. Юлико советует добавить несколько аксессуаров, например, солнцезащитные очки и соломенную панаму, которые довершат аутфит.

Как носить и с чем сочетать слитный купальник: 6 стильных вариантов для лета

Для более легкого, но одновременно интересного образа стилистка рекомендует выбрать джинсовые шорты. Совместив их с черным верхом, босоножками на небольшом каблуке и пляжными аксессуарами, вы создадите изысканный лук.

Как носить и с чем сочетать слитный купальник: 6 стильных вариантов для лета

Надев легкие бежевые шорты со сплошным купальником, получится создать повседневный образ, который хорошо сочетается с кожаными тапками и солнцезащитными очками.

Как носить и с чем сочетать слитный купальник: 6 стильных вариантов для лета

Для более женственного лука Юлико советует соединить базовый верх с джинсовой трендовой юбкой. К этой комбинации лучше всего подойдут темные кеды и небольшая сумка.

Как носить и с чем сочетать слитный купальник: 6 стильных вариантов для лета

Создать монохромный образ можно, соединив черный купальник с кожаными шортами и тапочками. Из аксессуаров Юлико рекомендует добавить кепку, сумочку и очки.

Как носить и с чем сочетать слитный купальник: 6 стильных вариантов для лета

Спортивный аутфит получится, если скомбинировать темный верх с контрастными пудровыми брюками и белыми кроссовками.

Как носить и с чем сочетать слитный купальник: 6 стильных вариантов для лета

Ранее OBOZ.UA рассказывал о советах, которых следует придерживаться при выборе купальника, чтобы выглядеть стройнее.

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