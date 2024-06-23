Как носить и с чем сочетать слитный купальник: 6 стильных вариантов для лета

Выбирая вещи для отдыха, всегда хочется уместить в чемодан как можно больше модных образов. Украинская стилистка Юлико поделилась секретами, что помогут минимизировать гардероб для отдыха на море.

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В своем Instagram эксперт продемонстрировала 6 луков, которые можно создать с помощью сплошного купальника черного цвета. Она отметила, что самым главным аспектом удачного внешнего вида будет правильно подобранный фасон, подходящий вашей фигуре.

Стильный образ для прогулки вечером можно создать, соединив темный купальник с белыми джинсами, выбрав комфортные кроссовки. Юлико советует добавить несколько аксессуаров, например, солнцезащитные очки и соломенную панаму, которые довершат аутфит.

Для более легкого, но одновременно интересного образа стилистка рекомендует выбрать джинсовые шорты. Совместив их с черным верхом, босоножками на небольшом каблуке и пляжными аксессуарами, вы создадите изысканный лук.

Надев легкие бежевые шорты со сплошным купальником, получится создать повседневный образ, который хорошо сочетается с кожаными тапками и солнцезащитными очками.

Для более женственного лука Юлико советует соединить базовый верх с джинсовой трендовой юбкой. К этой комбинации лучше всего подойдут темные кеды и небольшая сумка.

Создать монохромный образ можно, соединив черный купальник с кожаными шортами и тапочками. Из аксессуаров Юлико рекомендует добавить кепку, сумочку и очки.

Спортивный аутфит получится, если скомбинировать темный верх с контрастными пудровыми брюками и белыми кроссовками.

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