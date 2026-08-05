Спасите свою прическу: шесть лучших и худших стрижек для тонких волос

Тонкие волосы нередко теряют объем уже через несколько часов после укладки, а неудачно подобранная стрижка может сделать их еще более плоскими и истонченными. Именно поэтому эксперты советуют обращать внимание не только на модные тренды, но и на то, насколько прическа подходит именно этому типу волос.

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Трихолог и стилист Марк Блейк и звездный стилист Джо Келли объяснили в Who What Wear, какие популярные стрижки лучше избегать обладательницам тонких волос, а какие, наоборот, помогут создать иллюзию густоты, объема и здорового вида.

1. Стоит избегать: "рваные" многослойные стрижки

Вместо этого: скрытый каскад

Стрижки с большим количеством хаотичных слоев могут лишить тонкие волосы формы. По словам Марка Блейка, таким волосам просто не хватает густоты, чтобы поддерживать "растрепанный" эффект.

Вместо этого стилист рекомендует так называемый скрытый каскад – несколько незаметных уровней на макушке, которые добавляют текстуру и позволяют легче создать объем у корней при укладке.

2. Стоит избегать: стрижка "как у Рэйчел из сериала "Друзья"

Вместо этого: классический боб

Легендарная прическа Дженнифер Энистон из сериала "Друзья" снова стала популярной, однако для тонких волос она не является лучшим выбором. Из-за многочисленных рассеянных слоев кончики могут выглядеть ослабленными.

Гораздо выигрышнее будет смотреться классический боб с ровным срезом. Он сохраняет плотность волос по всей длине и создает впечатление более густой прически.

3. Стоит избегать: длинные волосы с короткими слоями

Вместо этого: тупой лоб

Слишком длинные волосы часто становятся тяжелее, быстрее ломаются и теряют объем. Если добавить к этому еще и активное слоирование, пряди могут выглядеть еще тоньше.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на ровный боб – удлиненный боб с ровным срезом. Четкая линия придает волосам визуальную плотность и делает их более ухоженными.

4. Стоит избегать: андеркат

Вместо этого: асимметричная короткая стрижка

Андеркат предполагает выбритые или очень коротко подстриженные участки, из-за чего общий объем волос значительно уменьшается.

Альтернативой может стать современная асимметричная короткая стрижка. Она создает естественный объем благодаря правильному распределению длины и подходит даже для очень тонких волос.

5. Стоит избегать: слишком длинные волосы

Вместо этого: более короткие пряди у лица

Специалисты отмечают, что чрезмерная длина часто подчеркивает тонкость волос, особенно если кончики склонны к ломкости.

Зато более короткие пряди, обрамляющие лицо, и легкие слои на макушке помогают создать эффект более густой прически без сложной ежедневной укладки.

6. Лучше избегать: ультракороткий боб

Вместо этого: пикси

Несмотря на популярность микробоба, он требует постоянного использования средств для придания объема у корней. Без укладки такая стрижка может выглядеть слишком плоской.

Хорошей альтернативой станет пикси с большей длиной волос по бокам. Такая техника помогает создать ощущение густоты, а короткие волосы легко укладывать разными способами – от "приглаженного" до "текстурного".

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