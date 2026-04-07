Сначала наносят тональный или консилер? Визажисты дали ответ

Относительно вопроса о том, что именно наносить первым: тональный крем или консилер, ведется немало споров. Большинство визажистов советуют сначала наносить тональное средство, а уже потом консилер, ведь так легче выровнять тон кожи, не перегрузить макияж и не тратить лишний продукт.

В то же время существуют ситуации, когда консилер до тонального тоже может быть оправданным. Все зависит от того, какую задачу вы хотите решить и какого финиша ожидаете, говорят эксперты.

Почему чаще советуют сначала тональное средство

Профессиональные визажисты Ким Бейкер, Роберт Сеснек и Себастьен Тардиф объясняют, что оба варианта имеют свои плюсы, но в повседневном макияже чаще работает именно тональное средство как первый этап. Логика здесь проста: тональный крем и является базой макияжа, поэтому именно он сначала выравнивает общий тон кожи, уменьшает заметность покраснений и несовершенств, а уже после этого становится понятно, где действительно нужен консилер.

Главное преимущество такого порядка в том, что консилер потом ложится точнее и естественнее. По словам Ким Бейкер, когда консилер растушевывают поверх уже нанесенного тона, он сливается с основой гораздо более незаметно.

Есть и практический аргумент. Если нанести консилер первым, при распределении тонального средства его легко сдвинуть именно с того участка, где он был наиболее нужен. Из-за этого, например, перекрывать высыпания или отдельные недостатки становится сложнее, и консилер приходится наносить повторно.

Еще один важный момент – экономия продукта. Тональный крем сам по себе уже частично выравнивает кожу и уменьшает потребность в дополнительной маскировке. Поэтому пока вы не нанесли тон, сложно понять, сколько консилера вообще понадобится. Если же переборщить с ним еще до тонального, финиш может получиться слишком плотным и "тяжелым".

Роберт Сеснек отмечает, что очень часто легкого слоя тонального средства уже достаточно для хорошего результата. И лишь после этого, если нужно, он добавляет консилер точечно. Именно такой подход дает более мягкий, легкий и естественный вид кожи.

Как правильно наносить тональный перед консилером

Сначала на кожу наносят праймер. Затем распределяют легкий слой тонального средства по всему лицу. После этого тон тщательно растушевывают спонжем или кистью, чтобы покрытие было равномерным.

Далее небольшое количество консилера наносят лишь на те участки, где требуется дополнительное перекрытие или высветление. В конце его можно зафиксировать легкой пудрой, чтобы средство не собиралось в складках.

Визажисты также обращают внимание на совместимость текстур. Если вы наносите консилер поверх тона, лучше, чтобы оба продукта были схожими по формуле. Например, жидкий консилер поверх пудровой основы иногда дает неровный или слишком плотный результат.

Когда консилер можно наносить первым

Несмотря на популярность схемы "тональный, а затем консилер", иногда первым все же наносят именно консилер. Один из таких случаев – макияж для фотосъемки или видео. Роберт Сеснек объясняет, что студийный свет может "смывать" лицо, поэтому предварительное точечное нанесение консилера иногда дает более контролируемый результат.

Еще одна ситуация – когда оттенок консилера не идеально совпадает с тональным средством. Если консилер светлее, слой тона сверху помогает сгладить разницу и сделать покрытие менее заметным.

Как наносить консилер до тонального

Если вы выбрали именно этот вариант, сперва тоже наносят праймер. Затем небольшое количество консилера или корректора размещают именно на тех участках, которые хотят перекрыть. Средство растушевывают, а уже после этого сверху наносят легкий слой тонального крема по всему лицу.

После завершения можно снова использовать консилер, если нужно добавить больше света под глаза или подчеркнуть контур лица. Именно такой прием часто используют в трендовом макияже с высветлением отдельных зон.

