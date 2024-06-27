Смешивание тонального и увлажняющего крема: как это сделать правильно и зачем нужно

Современный мир красоты постоянно развивается, предлагая новые техники нанесения косметики. К примеру, недавно в сети появился термин "смузи для лица", описывающий смешивание нескольких продуктов перед нанесением.

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Сочетание двух или более косметических средств может улучшить их структуру и сэкономить время. Однако лицензированный медицинский эксперт Карли Джеймисон рассказал о подводных камнях этого лайфхака.

Бьюти инфлюэнсеры часто смешивают тональный крем с увлажняющим не на лице, а непосредственно перед нанесением. Они говорят, что такой способ помогает создать более легкий, свежий и увлажненный вид.

Преимущества смешивания основы с косметикой ухода

Смешивание может компенсировать недостатки одного продукта другим. Также, если тональный крем слишком плотный, с помощью увлажняющего крема можно создать индивидуальную консистенцию.

Кроме того, этот метод позволяет сократить время на нанесение макияжа, поскольку вы одновременно увлажняете и тонизируете кожу. А в некоторых случаях смешивание еще и делает покрытие более стойким.

Недостатки смешивания тонального и увлажняющего крема

Смешивание увлажняющего крема и тонального основания изменит структуру продукта. Это может как улучшить его стойкость и свойства, так и ухудшить.

Кроме того, перед тем, как смешивать разные косметические средства, нужно исследовать их состав. Ни в коем случае нельзя сочетать, например, тональный крем с салициловой кислотой или ретинолом с увлажняющим, содержащим такие же активные ингредиенты. Это может привести к раздражению или чрезмерному отшелушиванию.

Также если у вас есть прыщи или другие раздражения на коже, убедитесь, что оба препарата не являются комедогенными и не содержат тяжелых масел или силиконов.

В конце концов будьте готовы к тому, что если ваш увлажняющий крем содержит SPF, смешивание его с тональным кремом может ослабить защитное действие. В результате вы можете столкнуться с солнечными ожогами и преждевременным старением.

Как смешивать продукты

Перед тем, как прикасаться к косметике и лицу обязательно тщательно вымойте руки. Это поможет предотвратить распространение бактерий.

Затем определите то, насколько плотное или увлажняющее покрытие вам нужно. Вы можете начать со смешивания равных количеств обоих продуктов, а затем корректировать соотношение на основе личных предпочтений.

Смешивать кремы до однородной консистенции можно на руке или в отдельной емкости и сразу наносить смесь на кожу кисточкой или спонжиком, чтобы понять насколько хорошо она ложится.

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