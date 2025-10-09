Семь небанальных идей маникюра на Хэллоуин 2025: от тыкв до 'дьявольского' френча

С приближением Хэллоуина сеть заполонили креативные бьюти-тренды – от "вампирских" губ до нейл-арта, сочетающего стиль и мистическую атмосферу праздника. Осенний сезон традиционно вдохновляет на эксперименты с теплыми цветами и формами, а в этом году мастера маникюра предлагают свежий взгляд на классические мотивы – тыквы, летучих мышей, паутину и ведьминские символы.

Как пишут в Refinery29: в 2025-м среди главных тенденций – сочетание элегантности, минимализма и легкой "жуткости". Ниже – семь стильных идей маникюра, которые помогут создать праздничный образ без излишеств.

1. "Дьявольский" френч

Минималистичный дизайн с ноткой дерзости. На первый взгляд – классический нюдовый маникюр, но на ногтях – крошечные рожки и хвостик дьявола. Идеально для тех, кто хочет праздничный, но изысканный образ.

2. Френч с летучими мышами

Обычный черный френч? Не совсем. Нейл-мастера превратили каждый кончик ногтя в маленькую черную летучую мышь. Стильно, изящно и с легкой готической загадочностью – именно то, что нужно для Хэллоуина.

3. Светящиеся в темноте

Неон и ностальгия по 90-м возвращаются! Гелевый топ с эффектом свечения в темноте выглядит игриво и эффектно – идеальный вариант для вечеринки с друзьями.

4. Готический гламур

Ультрадлинный маникюр в стиле Мортиши Аддамс – для смелых и элегантных. Черный лакричный оттенок в сочетании с прозрачной полоской посередине создает утонченный, драматический эффект.

5. Тыквенный френч

Без тыкв – никак. Но в этом году они выглядят по-новому: французский маникюр с оранжевыми кончиками, эффектом "ауры" и милыми тыквенными узорами.

6. Ведьмовские звезды

Оранжевый и черный – классика Хэллоуина, но их можно совместить с лунно-звездными мотивами и прозрачными элементами. Нежно-розовый базовый цвет делает этот дизайн более современным и нежным.

7. Зеленоглазая ведьминская кошка

Если вам хочется попробовать что-то попроще, выберите зеленые или перламутровые оттенки с легким блеском – они прекрасно подчеркнут праздничную атмосферу, не требуя сложного дизайна.

