Кружевные ногти – модный тренд октября: как выглядит маникюр, который привлекает и пугает одновременно

Пока 2025 год проходит под знаком минимализма – от молочно-розовых оттенков до маникюра в стиле "фруктовая вода" – октябрь приносит новую волну красоты, сочетающую романтичность и темную элегантность. Кружевные ногти стали главным нейл-трендом месяца, который завоевывает сердца модниц по всему миру.

Они идеально подходят для осеннего сезона – одновременно загадочные, дерзкие и невероятно изящные, пишет Bustle. Базовый дизайн кружевного маникюра нежный и сдержанный: прозрачная или молочная основа оттенка слоновой кости или румяно-розового создает чистый холст для дальнейшего творчества.

Поверх него наносится кружевной рисунок – фольгой, наклейкой или тонкой кистью вручную. Именно он придает эффект роскоши и готической драмы.

Черное кружево создает смелое, загадочное настроение, а белое – напоминает свадебную вуаль и сохраняет элегантность и нежность. Некоторые мастера покрывают кружевом всю поверхность ногтя, другие выбирают акценты – французские "кончики", ажурные вставки или игру с негативным пространством.

Тренд легко адаптируется под любой стиль. Любительницы романтики могут добавить жемчужные вкрапления, объемные банты, кристаллы или розовое омбре. Для тех, кто тяготеет к готическому гламуру, идеально подойдут черное кружево с крестообразными стразами, хромированными вставками или неоновыми подкладками. Самые смелые комбинируют черное кружево на одной руке и белое – на другой, создавая эффектную игру контрастов.

