Сэкономят время и деньги. Бьюти-эксперты назвали 5 цветов волос, не требующих ухода

Красавицы, хоть раз решавшиеся красить волосы, знают, насколько трудно и дорого иногда поддерживать цвет в опрятном виде. Основная проблема – отросшие корни, однако есть и другие нюансы.

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Например, быстрое вымывание желаемого оттенка или "выцветание" на солнце. Чтобы получить долговременный и красивый результат, следует обратить внимание на цвет и технику покраски, пишет Glamour Magazine, передавая слова бьюти-экспертов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Каштановый

Самый распространенный среди женщин цвет – каштановый – смотрится наиболее естественно. Разница между коричневыми оттенками не так заметна, поэтому непрокрашенные корни не будут бросаться в глаза.

Глубокий темный

Темный цвет – черный, коричневый и т.п. – очень долго остается насыщенным, поэтому не требует тщательного ухода. Корни можно подкрасить спреями или краской, не тратя на процедуру много времени и денег.

"Уютный" блонд

Этот термин используется для описания блонда, который не требует постоянного обновления. Он максимально приближенный к естественному цвету, чтобы выглядеть натурально.

Карамельный

Медовый оттенок на кончиках и более темный – на корнях, создает красивый перелив, похожий на цвет растопленной карамели. Он не вымывается быстро, поэтому салонные процедуры не займут много времени.

Осветленные передние пряди

Если хочется "освежить" цвет, но не портить краской все волосы, колористы предлагают осветлить только передние пряди. Этот тренд 90-х сейчас набирает обороты, а количество краски, необходимое для подобной процедуры – мизерное.

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