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Сэкономят время и деньги. Бьюти-эксперты назвали 5 цветов волос, не требующих ухода

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
171
Сэкономят время и деньги. Бьюти-эксперты назвали 5 цветов волос, не требующих ухода

Красавицы, хоть раз решавшиеся красить волосы, знают, насколько трудно и дорого иногда поддерживать цвет в опрятном виде. Основная проблема – отросшие корни, однако есть и другие нюансы.

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Например, быстрое вымывание желаемого оттенка или "выцветание" на солнце. Чтобы получить долговременный и красивый результат, следует обратить внимание на цвет и технику покраски, пишет Glamour Magazine, передавая слова бьюти-экспертов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Каштановый

Самый распространенный среди женщин цвет – каштановый – смотрится наиболее естественно. Разница между коричневыми оттенками не так заметна, поэтому непрокрашенные корни не будут бросаться в глаза.

Сэкономят время и деньги. Бьюти-эксперты назвали 5 цветов волос, не требующих ухода

Глубокий темный

Темный цвет – черный, коричневый и т.п. – очень долго остается насыщенным, поэтому не требует тщательного ухода. Корни можно подкрасить спреями или краской, не тратя на процедуру много времени и денег.

Сэкономят время и деньги. Бьюти-эксперты назвали 5 цветов волос, не требующих ухода

"Уютный" блонд

Этот термин используется для описания блонда, который не требует постоянного обновления. Он максимально приближенный к естественному цвету, чтобы выглядеть натурально.

Сэкономят время и деньги. Бьюти-эксперты назвали 5 цветов волос, не требующих ухода

Карамельный

Медовый оттенок на кончиках и более темный – на корнях, создает красивый перелив, похожий на цвет растопленной карамели. Он не вымывается быстро, поэтому салонные процедуры не займут много времени.

Сэкономят время и деньги. Бьюти-эксперты назвали 5 цветов волос, не требующих ухода

Осветленные передние пряди

Если хочется "освежить" цвет, но не портить краской все волосы, колористы предлагают осветлить только передние пряди. Этот тренд 90-х сейчас набирает обороты, а количество краски, необходимое для подобной процедуры – мизерное.

Сэкономят время и деньги. Бьюти-эксперты назвали 5 цветов волос, не требующих ухода

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