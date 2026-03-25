Сделать быстро и легко: прически, которые сэкономят вам время

Современный ритм жизни требует от нас максимальной скорости, особенно когда речь идет об утренних сборах. Заколка-крабик стала настоящим спасением для тех, кто стремится выглядеть элегантно, не тратя часы перед зеркалом.

Этот универсальный инструмент позволяет надежно зафиксировать пряди, создавая при этом непринужденный и актуальный образ. Благодаря разнообразию форм и цветов, такой аксессуар подходит как к деловому костюму, так и к легкому летнему платью. В myself предложили четыре проверенные прически, которые помогут вам обновить свой имидж за считанные секунды.

Высокая фиксация

Если вашей целью является полная уборка волос от лица, этот метод подойдет идеально. Количество оборотов волос зависит от их длины: скрутите пряди в жгут, направьте концы вверх и закрепите зажимом на затылке. Чтобы образ не казался слишком строгим, оставьте несколько свободных прядей у висков – это придаст прическе легкой романтичности и визуальной мягкости.

Мальвинка

Для тех дней, когда вы хотите продемонстрировать красоту своей шевелюры, но при этом желаете убрать передние пряди, идеальным выбором станет прическа "полувысота". Просто соберите верхний слой волос и зафиксируйте его посередине головы. Обладательницам густых или очень длинных волос стоит выбрать массивную заколку-коготь, тогда как для тонких прядей вполне достаточно будет миниатюрного аксессуара.

Объемный хвост

Обычный хвост может выглядеть значительно эффектнее и пышнее, если использовать маленькую хитрость с заколкой. Сначала соберите волосы резинкой, затем поднимите хвост вверх и закрепите крабик непосредственно под основанием (снизу). Когда вы опустите волосы назад, они лягут поверх зажима, создавая невероятный объем и красивый каскадный эффект, который будет держаться в течение всего дня.

Цветочные крабики

Социальные сети заполонили заколки в форме больших ярких цветов, которые стали настоящим хитом сезона. Кроме своей функциональности, они выполняют роль полноценного украшения, которое мгновенно поднимает настроение. Модным трендом считается использование сразу двух таких зажимов одновременно – это добавляет образу игривости и делает его максимально солнечным и свежим.

Красивые прически с крабиками

Прически с заколками-крабиками — это варианты укладок, где волосы фиксируются зажимом, что позволяет быстро собрать пряди в пучок или полусобранную форму. Такой способ укладки сочетает удобство и стиль, добавляя образу непринужденности и легкого объема. OBOZ.UA предлагает посмотреть видео, как создавать прически с этими аксессуарами под разные образы:

OBOZ.UA писал о стрижках, которые не придется долго вкладывать.

