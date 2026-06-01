Сделает образ легким: названа трендовая прическа этого лета

Этим летом среди коротких стрижек особенно популярным будет итальянский боб – легкая, женственная и практичная прическа. Она добавляет волосам объема, мягко обрамляет лицо и не требует сложной ежедневной укладки.

Видео дня

Итальянский боб хорошо подходит к летним образам и может визуально омолодить лицо. Детали информирует Kobieta Interia.

Что такое итальянский боб

Итальянский боб – это короткий или средний боб, который обычно заканчивается у подбородка, линии челюсти или чуть выше плеч. В отличие от строгого геометрического боба, эта стрижка не должна быть идеально ровной или слишком гладкой.

Ее главные черты – мягкий объем, естественное движение волос и легкая небрежность. Пряди могут немного заворачиваться внутрь, свободно спадать возле лица или едва подкручиваться на кончиках. Именно поэтому прическа производит впечатление непринужденной элегантности, а не укладки, над которой долго трудились.

Чаще всего итальянский боб носят с пробором посередине, но не менее удачно он сочетается и с боковым пробором. В таком варианте прическа получает больше объема и имеет более выразительный, немного вечерний характер.

Итальянский боб может визуально омолодить прежде всего благодаря объему и легкости. Длинные тяжелые волосы иногда оптически тянут лицо вниз, особенно если пряди тонкие, ослабленные или имеют поврежденные кончики. Более короткая стрижка, наоборот, помогает волосам казаться гуще, здоровее и ухоженнее.

Важную роль играет и то, как пряди ложатся возле лица. Кончики останавливаются в зоне челюсти или шеи, благодаря чему подчеркивают овал, добавляют чертам четкости и могут мягко сбалансировать пропорции.

Кому подходит итальянский боб

Итальянский боб считается универсальной стрижкой, но лучший результат будет тогда, когда мастер адаптирует ее к форме лица, длине шеи и структуре волос.

Для овального лица подходят почти все варианты – от более короткого боба у подбородка до более мягкой удлиненной версии. Для круглого лица лучше выбирать длину чуть ниже линии челюсти, с объемом в верхней части и легким движением на кончиках. Квадратным чертам подходит менее геометричный вариант с мягкими прядями у щек. Для удлиненного лица можно добавить челку или чуть больше объема по бокам, чтобы уравновесить пропорции.

Итальянский боб хорошо подходит тонким волосам, так как более короткая длина помогает создать иллюзию густоты. Если волосы густые, мастер должен правильно облегчить кончики, чтобы стрижка не была слишком тяжелой. На волнистых волосах такая прическа может иметь особенно естественный и стильный эффект.

Осторожность нужна лишь обладательницам очень вьющихся волос. В таком случае важно обратиться к парикмахеру, который умеет работать с локонами и понимает, насколько волосы поднимутся после высыхания.

Как укладывать итальянский боб

Достаточно нанести немного легкой пенки, крема для гладкости или текстурирующего спрея, а затем высушить волосы феном, приподнимая их у корней. Если пряди хорошо держат форму, можно дать им высохнуть естественно. Для тонких волос подойдет сушка головой вниз или укладка круглой щеткой.

Для вечернего образа можно слегка подкрутить кончики или сделать очень мягкие волны. Главное – не стремиться к чрезмерной безупречности. Итальянский боб должен казаться стильным, но не застывшим.

Еще один простой прием – изменить пробор. Пробор посередине дает более спокойный и классический эффект, а боковой пробор сразу добавляет объема. В летнем варианте можно заложить одну прядь за ухо, добавить серьги – и получить простой, женственный и элегантный образ.

OBOZ.UA предлагает узнать, какой цвет волос лучше всего освежает лицо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.