Самый жаркий тренд: какие купальники будут в моде в 2025 году

Уже не за горами пляжный сезон, а значит, пора приобрести новый купальник, с которым каждая будет выглядеть потрясающе на берегу и в воде. В этом году в моду вернулся давно забытый тренд – контрасное бикини.

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Сплошные купальники уступили позиции раздельным моделям, и не простым, а разноцветным. Об этом пишет модный глянец Vogue.

Какие купальники будут в моде в 2025 году

В первую очередь следует отметить, что выбирать купальник следует, отталкиваясь от собственного вкуса и типа фигуры. Однако модницам, следящим за трендами, стилисты дают однозначный совет – двухцветное бикини.

Особенность горячего тренда в окантовке по швам. Как утверждают модные эксперты, самым практичным вариантом станет бикини черно-белого цвета. Тем не менее, ценители ярких цветов могут поискать модели с другими констрастными оттенками.

Тенденцию объясняют популярностью стиля old money (от англ. – "старые деньги"). Он олицетворяется сочетаниями вневременных, элегантных и изысканных цветов: бежевого, молочного, черного, серого, белого и т.д.

Практичные и стильные варианты можно найти в новых коллекциях как знаменитых брендов, так и в массмаркете. Кроме этого, идеальный купальник можно сшить на заказ.

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