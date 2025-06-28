Подходят ко всему: какие цвета маникюра универсальны

Подбирая цвет лака для ногтей, мы хотим, чтобы он гармонировал с любым образом - от джинсов до вечернего платья. Именно поэтому универсальные оттенки маникюра всегда в тренде.

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В 2025 году стилисты и мастера ногтей выделяют сразу несколько цветов, которые выглядят стильно и уместно в любом стиле и сезоне. Они подходят к разным оттенкам кожи, типам гардероба и настроений. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Кобальтовый синий

Этот оттенок придает образу уверенности и собранности, сочетая классику с современным стилем. Он хорошо сочетается как с базовыми цветами (черный, белый, деним), так и с теплыми тонами - верблюжьим или сиреневым. Кобальтовый - идеальный вариант для тех, кто хочет цвета, но не хочет рисковать с сочетанием.

Нюдовый

Молочные, нежно-сиреневые или норковые нюдовые оттенки прекрасно подходят к любому тону кожи. Они подходят как к летнему наряду с бикини, так и к классическим вечерним лукам. Это настоящая база среди лаков, которая всегда уместна.

Перламутр

Переливающиеся ногти выглядят роскошно. Этот цвет универсален, ведь отражает окружающие цвета. Его блеск действует как модный аксессуар и не выбивается ни из одного стиля. Такой маникюр подойдет и под костюм, и под джинсы.

Оливково-зеленый

Землистый и теплый, оливковый цвет особенно актуален осенью. Он удачно сочетается с джинсами, черными, кремовыми или рыжими элементами гардероба. Это отличная альтернатива серому с более "живым" характером.

Розовый молочный

Этот оттенок - как клубничное мороженое, которое только начинает таять. Он идеален для тех, кто любит нежный, женственный маникюр с легким блеском. Подходит для свиданий, деловых встреч и романтических луков.

Льняной белый

Этот белый оттенок не сдает позиций, ведь выглядит аккуратно, свежо и универсально. Его можно носить круглый год - в любой сезон и с любым стилем. Особенно эффектно смотрится на контрасте с загаром.

Лососевый

Лососевый сочетает в себе розовые и оранжевые ноты, что делает его нейтральным и одновременно ярким. Он гармонично смотрится практически со всеми цветами в гардеробе. Универсальный для любого времени года.

Черно-синий

Этот темный, почти черный синий напоминает любимые джинсы - подходит ко всему. Его можно носить как в повседневной жизни, так и на официальные события. Профессиональный, стильный и немного дерзкий вариант.

Масляный

Этот теплый, мягкий оттенок в последнее время набирает популярность. Он подходит к любому тону кожи и добавляет образу солнечности. Это ваш знак, чтобы попробовать что-то новое и свежее.

Вишнево-красный

Хоть красный цвет кажется смелым, вишнево-красный - это его изысканная версия. Он выглядит элегантно и подходит ко всему - от черного наряда до леопардового принта. Отличный выбор, если хотите выглядеть дорого и стильно.

Бирюзовый

Хоть может показаться сложным, бирюзовый - один из самых универсальных оттенков согласно цветовому анализу. Он подходит ко всем тонам кожи и добавляет яркости без излишеств. Стоит дать ему шанс!

Эти цвета маникюра - не только модные, но и практичные. Универсальность каждого из них позволяет экспериментировать со стилем без страха испортить образ. Идеальный маникюр на каждый день - это проще, чем кажется.

OBOZ.UA напоминает, что в моду вернулась особая форма ногтей.

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