5 самых модных оттенков на весну-2025: от нежных пастельных до насыщенных глубоких

Как "синхронизироваться" с вайбами весны, когда все оживает после зимнего сна? Самое простое решение – обновите гардероб одеждой в трендовых оттенках. Эта маленькая хитрость подарит вам эстетическое удовольствие, а также ощущение уюта и гармонии с окружающей средой. Поверьте, тренд-агентства и аналитики моды, которые ежесезонно выбирают актуальные краски (Pantone Color Institute, WGSN, Trend Union и т.д.), точно осведомлены в этом!

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Итак, что подготовят бренды весной 2025 года? Какие оттенки будут править модным подиумом? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Темно-синий

Этот оттенок идеально вписывается в весенний гардероб. Он – не капризный. Подходит как для монохромных луков, так и для комбинаций с черным, серым, темно-коричневым, темно-розовым, оливковым, винным, сливочным и желтым. Обратите внимание: темно-синий выглядит эффектно на твидовых, шелковых (или атласных) тканях и на трикотаже.

2. Чайная роза

Представьте микс сочной малины и нежных сливок. Это и есть трендовый оттенок. Он придает аутфитам мягкости и легкости. Особенно если вы выбрали костюм прямого кроя, палаццо, романтическое платье из шифона, юбку А-силуэта или пальто. Смело рифмуйте "чайную розу" с пастельными и светло-серыми изделиями. Можно и с более насыщенными красками (например, с ярким синими или желтыми), однако они частично нивелируют нежность образа.

3. Бледно-мятный

Спокойный и ненавязчивый мятный с холодноватым подтоном – отличное решение для минималистичных монохромных образов и многослойных луков. Советуем комбинировать его с пастельной желтой, светло-шоколадной, сливочной, графитовой, снежно-белой или с васильковой одеждой.

4. Горчичный

Он при грамотных сочетаниях способен превратить базовые образы в настоящие произведения искусства! Выбирайте горчичные вещи, изготовленные из кожи, шифона, шелка, бархата или из костюмной ткани. И пусть они остаются единственным акцентом в аутфитах. Для этого остальные составляющие лука должны быть нейтральными (белые, черные, серые или бежевые).

5. Темный шоколад

Если вам надоело носить черные вещи, замените их на не менее элегантную и универсальную альтернативу – одежду в оттенке "темный шоколад". Чудесное воплощение сдержанной роскоши! Это может быть пальто прямого кроя, тренч, костюм с юбкой, водолазка, рубашка, силуэтное платье и т.д. С какими красками их следует носить? С молочными, бордовыми, нежно-голубыми, серыми или с трендовым "кофе с молоком" (латте).

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