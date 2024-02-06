Самая популярная женщина в Instagram подстригла себе челку в стиле 60-х. Фото до и после

Всемирно известная американская певица и актриса Селена Гомес удивила фанатов кардинальной сменой имиджа – она сделала трендовую челку в стиле 60-х. Соединив новую прическу с эффектным макияжем с широкими дымчатыми стрелками и глянцевой темно-красной помадой на губах, 31-летняя звезда выглядела впечатляюще, хотя, как подметили некоторые фаны, была не похожа на саму себя.

В обновленном образе Гомес появилась на премьере фильма "Лола" своей близкой подруги Николы Пельц-Бекхэм. OBOZ.UA собрал снимки с мероприятия и сравнил, как артистка выглядела до стрижки и после нее.

Как известно, на днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград "Грэмми", где, в частности, золотую статуэтку за "Альбом года" уже в четвертый раз забрала лучшая подруга Селены Тейлор Свифт. Впрочем, в этот день 31-летняя красавица не была рядом со своей коллегой, а пришла поддержать свою другую подругу Николу Пельц-Бекхэм, которая запремьерила ленту "Лола". Кинокартина стала режиссерским дебютом невестки Виктории и Дэвида Бекхэмов. Кроме того, что актриса выступила режиссером и сценаристом, она также сыграла главную роль в фильме, поэтому Гомес не смогла остаться в стороне от этого громкого события.

На красной дорожке перед показом драмы Селена Гомес приковала к себе внимание папарацци, когда впервые вышла на публику с новой прической. Возможно, она вдохновилась очередным ренессансом челок, охвативших таких звезд, как Зендая, Лана Дель Рэй, Джулия Робертс и вышеупомянутая Тейлор Свифт. Или она просто нуждалась в небольшом обновлении. В любом случае, большинство фанов заценило трендовую стрижку знаменитости.

Правда, как всегда, нашлись и скептики, убежденные, что раньше певице было лучше.

Волосы Гомес, спускавшиеся к груди, были полны волн, блеска и "воздушности". Текстурированные пряди, как известно, очень актуальны в последние несколько сезонов. Однако, очевидно, изюминкой стала челка. Образуя изогнутую рамку вокруг лица, она была наиболее короткой над бровями и самой длинной в зоне скул. Профессионально уложенная, челка имела легкую волнистую форму и была достаточно редкой, чтобы местами просвечивать кожу лица артистки.

Под челкой Гомес продемонстрировала идеальный простой макияж. Ее кожа была увлажненной и сияющей, с заметным румянцем на щеках. Глубокий красный цвет на губах стал уместным акцентом в общем ансамбле, а глаза, приподнятые темной подводкой, и подкрученные черные ресницы делали взгляд выразительным и уверенным.

Что касается наряда Гомес, то она подобрала белый корсетный топ, который соединила с черными брюками, объемным черным жакетом мужского кроя и острыми нюдовыми каблуками. Конечно, не обошлось и без аксессуаров в виде белой сумочки Valentino с шипами и свисавших из ушей блестящих золотых серьг.

Стоит заметить, что такие изменения во внешности Гомес могут натолкнуть на мысль, что нас ожидает бум челок в ближайшее время. Дело в том, что певица остается самой популярной женщиной в Instagram. За ее профилем ныне следит около 430 миллионов пользователей. То есть, у Селены огромная аудитория, которая, конечно, прислушивается к ее советам и наследует ее образы. Не исключаем, что звезда вдохновит на стрижку челки огромное количество своих фанов.

Как писал OBOZ.UA ранее, Селена Гомес подтвердила, что встречается с продюсером Бенни Бланко, а может быть, уже даже обручена с любимым, который был другом ее бывшего бойфренда Джастина Бибера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!