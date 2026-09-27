С чем носить атласную юбку осенью: лучшие сочетания

Атласные юбки обычно считаются идеальным элементом летнего гардероба. Однако при правильной стилизации они могут прекрасно вписаться и в осенний образ. По крайней мере, пока стоит теплая погода.

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Осенью 2026 года атлас становится одной из самых актуальных тканей – его легкость и текстура придают свежесть осенним нарядам и позволяют сиять даже в пасмурные дни. Поэтому издание Myself решило рассказать, с какими вещами стоит сочетать атласную юбку, чтобы в этом сезоне она стала главным акцентом вашего образа.

С блейзером

Если вам нужен баланс между шиком и непринужденностью, блейзер оверсайз станет идеальным дополнением к атласной юбке. Блейзер добавит элегантный деловой штрих без излишней строгости, а блестящий атлас привнесет утонченную, но ненавязчивую текстуру. Коричневые кеды или кроссовки гармонично дополнят образ, сделав его идеальным для непринуждённой прогулки по городу.

Со свитером

Свитеры – лучшие спутники атласной юбки осенью. Мягкий фактурный вязаный трикотаж создает удивительный контраст с гладкой поверхностью атласа и дарит ощущение уютного осеннего настроения. Особенно стильно и гармонично выглядит монохромный лук: он не только придает изысканность, но и визуально вытягивает силуэт, делая фигуру стройнее. Кроссовки в тон основному образу добавят легкий казуальный акцент.

С кардиганом

Какая же осень без мягкого кардигана? Помимо укороченных моделей, в этом сезоне на пике популярности объемные оверсайз-варианты. Атласная юбка пастельного цвета поможет добавить красок и освежит весь образ, сохранит осеннее настроение и в то же время не будет выглядеть слишком кричаще. Здесь также прекрасно работает контраст двух разных текстур, которые идеально дополняют друг друга.

Почему атлас уместен и осенью

Осенний гардероб обычно строится вокруг тёплых, насыщенных оттенков и уютных фактур текстиля. Атлас добавляет в эти ансамбли щепотку роскоши и лёгкого блеска, мгновенно придавая образу особый шарм без лишних усилий.

Глянцевый блеск ткани выгодно выделяется в серые пасмурные дни, не позволяя вам слиться с осенней серостью. К тому же этот материал безупречно сочетается с другими классическими осенними фактурами – шерстью, трикотажем или кожей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как стилизовать кожаную юбку осенью 2026 года.

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