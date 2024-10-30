Родившиеся в 90-х женщины отказались от косметического продукта, без которого трудно представить макияж: что это

Эксперты назвали косметический продукт, от которого все чаще отказываются женщины поколения Z, то есть родившиеся в период с середины 1990-х и в начале 2010-х годов. Оказывается, речь идет о туше для ресниц, которую современные красотки не считают приоритетом в макияже.

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Об этом сообщает Vogue. Люди начали использовать тушь для ресниц еще за три тысячи лет до нашей эры, если быть точным, в Древнем Египте. С тех пор она была переосмыслена тысячи и тысячи раз в формулах на основе воска и пигментов, а в настоящее время стала неотъемлемым элементом макияжа.

Несмотря на это, в 2022 году произошли изменения в бьюти-ландшафте – появился культовый образ "чистой девушки" Хейли Бибер, что служило своеобразным переосмыслением макияжа "без макияжа". Простой образ представлял собой сияющую кожу без тяжелого тонального крема, слегка блестящие губы, расчесанные брови и отсутствие туши.

Это течение дало толчок к новым тенденциям. К примеру, в моду ворвался макияж без туши со смелыми губами. В 2024 году такой стиль стал особенно популярен среди звезд – подобный образ можно было увидеть у Кендалл Дженнер, Камиллы Кабельо, Лили-Роуз Депп и других.

Это имеет смысл в мире после COVID-19. Мы проводили время дома, изучая уход за кожей – в то время он был ребрендирован как "уход за собой". Поэтому когда пришло время возвращаться к жизни вне карантина, мы взяли нашу новую процедуру красоты с собой, оставив в прошлом тушь для ресниц.

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