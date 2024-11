Пять цветов, которые можно носить с леопардом и не бояться модной катастрофы

Леопард остается одним из самых трендовых принтов этого сезона. Тем не менее, есть риск испортить образ из-за неправильного сочетания цветов с популярным узором.

На сайте Who what were рассказали, что совмещать яркий животный принт с другими вещами достаточно легко. Нужно обратить внимание на пять цветов в одежде, которые лучше комбинируются с леопардом, чтобы образ выглядел стильно.

Коричневый

Коричневый подходит к разным анималистическим принтам и благодаря ему в образе не будет лишних акцентов. Как вариант, соедините леопардовые штаны со сдержанным черным топом. Наверх накиньте кожаный вельветовый пиджак и дополните аутфит стильными аксессуарами.

Бежевый

Трендовый принт выглядит более повседневно в сочетании с бежевым цветом. Выберите брюки с леопардовым узором, а наверх – свитер молочного оттенка. Из обуви обратите внимание на популярные коричневые мокасины или массивные сапоги.

Красный

С помощью красного цвета образ можно сделать более интересным и стильным. Но комбинировать его с анималистическим принтом нужно очень осторожно, ведь есть риск переборщить с акцентами. Прекрасным вариантом будет выбрать одну, максимум две вещи в этом ярком цвете – это может быть сумка, обувь или кофта.

Черный

Самое актуальное сочетание – леопардовый узор с черным цветом. Образ может состоять из брюк свободного кроя в популярном принте, топа и пиджака темного оттенка. Дополнят лук стильные аксессуары.

Серый

Серый – один из базовых цветов гардероба, поэтому он является хорошим вариантом для сочетания с яркими принтами. К примеру, к серым брючным штанам и свитеру такого же оттенка достаточно добавить кроссовки с леопардовым мотивом.

