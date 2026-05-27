Простой аксессуар сделает вашу прическу невероятной: забудьте о заколках

Простой аксессуар действительно может сделать прическу эффектной без привычных заколок или больших крабиков. В 2026 году в моду возвращаются гребни для волос – аксессуар, который многим знаком еще с бабушкиных ящиков, но теперь снова появляется на подиумах и в соцсетях.

Такой вариант имеет опрятный, женственный и современный вид. Главное – немного потренироваться, ведь гребень нужно не просто вставить в волосы, а правильно зафиксировать им форму, информирует Myself.

Трендовая прическа

Этот аксессуар долго ассоциировался с ретро-стилем, но теперь снова стал актуальным. Особенно после того, как нью-йоркский бренд The Row соединил минималистичную одежду с художественно собранными прическами, закрепленными именно гребнями.

В соцсетях такой прием быстро подхватили инфлюенсеры. Причина проста: гребень позволяет создать прическу, которая кажется сложной, но на практике может стать быстрой альтернативой обычному пучку.

Самый простой вариант для старта – французский твист. Это классическая собранная прическа, в которой волосы закручивают внутрь в районе затылка, формируя удлиненную "ракушку" или "банан" на затылке.

Обычно такую прическу фиксируют заколками, но гребень может выполнить ту же функцию. Он не только держит волосы, но и становится заметной деталью образа. В зависимости от дизайна аксессуара прическа может быть сдержанной, вечерней, романтичной или даже немного винтажной.

Как сделать французский твист с гребнем

Лучше всего такая прическа держится не на только что вымытых волосах. Естественный кожный жир придает прядям сцепление, поэтому валик не распадается, а гребень не выскальзывает. Если волосы чистые и слишком мягкие, поможет сухой шампунь или текстурирующий спрей.

Сначала соберите все волосы на затылке так, будто собираетесь сделать низкий хвост. Затем начните закручивать его внутрь по направлению к затылку. Постепенно должен образоваться длинный валик – именно он является основой французского твиста.

Если хочется очень аккуратной прически, волосы стоит скручивать плотнее. Для более мягкого и непринужденного эффекта пряди можно оставить немного свободными.

После этого длину волос нужно приподнять вверх и спрятать кончики внутрь валика. Одной рукой стоит продолжать придерживать прическу, чтобы она не распалась.

Главный секрет – вставлять гребень не сразу в том направлении, в котором он должен лежать в готовой прическе. Сначала зубцы нужно направить в противоположную сторону. Например, если гребень в финале должен быть наклонен влево, сначала его вставляют зубцами вправо.

Важно, чтобы аксессуар захватил не только сам валик, но и часть волос у затылка. Именно это поможет ему держать прическу, а не просто скользить по поверхности. После этого гребень медленно разворачивают примерно на 180 градусов и продвигают глубже в твист. Благодаря такому движению он как бы зацепляется за волосы и фиксирует укладку.

Когда основа уже держится, можно осторожно поправить бока и сделать валик более равномерным. Для более современного эффекта у лица стоит выпустить несколько тонких прядей. Если волосы пушатся или выбиваются, прическу можно слегка зафиксировать лаком.

