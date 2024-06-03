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Челка Wispy имеет все шансы стать трендом лета 2024: почему эту прическу выбирают женщины

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
1,1 т.
Челка Wispy имеет все шансы стать трендом лета 2024: почему эту прическу выбирают женщины

Если вы когда-нибудь задумывались о том, стоит ли сделать челку, но в конце концов не решались на изменения во внешности, этот новый тренд для вас. Эксперты называют Wispy-челку (с англ. – тонкую) отличным решением для летнего образа.

Об этом сообщает Glamour. Тонкие короткие пряди у лица не только выглядят трендово, но и неприхотливы в уходе.

Челка Wispy имеет все шансы стать трендом лета 2024: почему эту прическу выбирают женщины

"Чубчик Wispy – это мягкая, игривая стрижка, которая прекрасно акцентирует внимание на зонах вокруг глаз и висков, – объясняет Роджерио Кавальканте, владелец и парикмахер салона Second Floor. – Тонкие пряди добавляют движение и более "воздушную" текстуру". Роджерио также отмечает, что тонкая челка является отличным выбором для красоток, которые не уверены, хотят ли они иметь полноценную челку.

Челка Wispy имеет все шансы стать трендом лета 2024: почему эту прическу выбирают женщины

Знаменитости традиционно стали трендсеттерами. Wispy-челку можно было увидеть у таких звезд, как Дженна Ортега, Селена Гомес, Камила Кабелло, Зои Кравиц и Сьюки Уотерхаус. Она особенно популярна среди звезд K-pop, таких как Дженни, Джису, Лиза и Розе из Blackpink, потому что на самом деле тенденция к тонким челкам пришла к нам из Южной Кореи.

Челка Wispy имеет все шансы стать трендом лета 2024: почему эту прическу выбирают женщины

Тонкую челку также удобно носить независимо от времени года, ведь "она не такая густая, как полноценная челка, поэтому в жару не сведет вас с ума", говорят эксперты.

Челка Wispy имеет все шансы стать трендом лета 2024: почему эту прическу выбирают женщины

Есть также много способов носить этот тренд: "Wispy-челку легче укладывать, особенно на волосах, склонных к завыванию, – объясняет Роджерио. – Ее можно пригладить продуктом, милым аксессуаром или повязкой на голову или вы можете разгладить ее и уложить с помощью геля для укладки и финишного масла".

Челка Wispy имеет все шансы стать трендом лета 2024: почему эту прическу выбирают женщины

По словам Роджерио, все сводится к тому, как вы стилизуете прическу: "С любой формой лица можно носить тонкую челку. Она идеально подходит для тех, кто имеет большой лоб или круглую форму лица".

Челка Wispy имеет все шансы стать трендом лета 2024: почему эту прическу выбирают женщины

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