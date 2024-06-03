Челка Wispy имеет все шансы стать трендом лета 2024: почему эту прическу выбирают женщины

Если вы когда-нибудь задумывались о том, стоит ли сделать челку, но в конце концов не решались на изменения во внешности, этот новый тренд для вас. Эксперты называют Wispy-челку (с англ. – тонкую) отличным решением для летнего образа.

Об этом сообщает Glamour. Тонкие короткие пряди у лица не только выглядят трендово, но и неприхотливы в уходе.

"Чубчик Wispy – это мягкая, игривая стрижка, которая прекрасно акцентирует внимание на зонах вокруг глаз и висков, – объясняет Роджерио Кавальканте, владелец и парикмахер салона Second Floor. – Тонкие пряди добавляют движение и более "воздушную" текстуру". Роджерио также отмечает, что тонкая челка является отличным выбором для красоток, которые не уверены, хотят ли они иметь полноценную челку.

Знаменитости традиционно стали трендсеттерами. Wispy-челку можно было увидеть у таких звезд, как Дженна Ортега, Селена Гомес, Камила Кабелло, Зои Кравиц и Сьюки Уотерхаус. Она особенно популярна среди звезд K-pop, таких как Дженни, Джису, Лиза и Розе из Blackpink, потому что на самом деле тенденция к тонким челкам пришла к нам из Южной Кореи.

Тонкую челку также удобно носить независимо от времени года, ведь "она не такая густая, как полноценная челка, поэтому в жару не сведет вас с ума", говорят эксперты.

Есть также много способов носить этот тренд: "Wispy-челку легче укладывать, особенно на волосах, склонных к завыванию, – объясняет Роджерио. – Ее можно пригладить продуктом, милым аксессуаром или повязкой на голову или вы можете разгладить ее и уложить с помощью геля для укладки и финишного масла".

По словам Роджерио, все сводится к тому, как вы стилизуете прическу: "С любой формой лица можно носить тонкую челку. Она идеально подходит для тех, кто имеет большой лоб или круглую форму лица".

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