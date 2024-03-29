Простая техника макияжа лишит вас 10 лет: как работает

Иногда простое изменение техники нанесения макияжа может привести к поразительным изменениям. Особенно когда речь идет о макияже для зрелой кожи, если вы преследуете цель скрыть возрастные изменения.

О таком лайфхаке рассказала TikTok-блогерка @40slifelou, которая дает советы в сфере бьюти тем, кому за 40. По ее словам, после того, как она сменила технику нанесения средства для контуринга, ее буквально завалили комплиментами.

Главный совет блогерки состоит в том, чтобы наносить скульптор не круговыми движениями и не растушевывать его. Воспользуйтесь праймером, затем нанесите контуринг в те зоны лица, которые вы хотите затенить, и вбейте средство в кожу легкими похлопываниями. "Это займет немного больше времени, но оно того стоит", – призналась блогерка.

Кроме того, она посоветовала правильно пользоваться консилером. Этот продукт нужно наносить под глаза, на центр лба, а также подчеркивать нанесенный им контуринг, рисуя рядом с темной полосой светлую.

На такой подготовленной базе вы сможете сделать любой декоративный макияж, какой пожелаете. Кожа будет смотреться просто великолепно. Даже минимальное применение туши, геля для бровей и помады создаст впечатление свежего молодого лица.

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