От каких привычек в макияже нужно отказаться: придают 10 лет лицу

Все мы хотим выглядеть молодо и свежо. Макияж – это отличный инструмент, который может помочь нам в этом.

Однако неправильное использование некоторых косметических средств может иметь обратный эффект, подчеркнуть морщинки и визуально прибавить нам лет. Английский визажист Уэйн Госс рассказал Daily Mail о том, каких ошибок следует избегать, чтобы не испортить свой макияж.

Иногда, на первый взгляд, незначительные ошибки в макияже могут добавить нам не только один-два, а до десяти лет. Вы будете удивлены, когда узнаете о том, какие средства для макияжа, призванные скрыть недостатки, подчеркивают их.

Металлические тени

Металлические или блестящие тени для век очень хорошо подчеркивают даже самые маленькие морщинки и изломы на коже. Поэтому, если вы не хотите визуально добавить себе возраст, то используйте матовые тени. Они не привлекают к себе лишнее внимание и не так сильно скользят по лицу в течение дня. Как следствие, матовое покрытие маскирует недостатки, а не выделяет их.

Консиллер

Использование корректора неподходящего оттенка – одна из самых распространенных ошибок, которые Уэйн Госс замечает в повседневной жизни. Как правило, женщины используют слишком светлые оттенки, подчеркивающие складки вокруг глаз.

Кроме того, что нужно выбирать консилер в тон кожи, визажист также посоветовал обращать внимание на кремовые текстуры, а не на жидкие.

Праймер

Многие забывают увлажнить кожу перед нанесением макияжа, а потом не понимают, почему косметика начала трескаться, накапливаться в морщинах и выглядеть гораздо хуже. Увлажняющие средства важны в любом возрасте, особенно, если ваша кожа уже начала терять эластичность.

Поэтому перед нанесением макияжа обязательно используйте увлажняющий крем и праймер, который будет действовать как барьер между кожей и макияжем. Это поможет косметике оставаться на месте целый день.

Кроме того, когда вы в следующий раз решите пополнить свою косметичку, то ищите косметику с таким ингредиентом, как гиалуроновая кислота.

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