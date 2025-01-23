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Красота в деталях: 5 недорогих аксессуаров, которые сделают зимний образ стильным и теплым

Анна Боклажук
Lady Oboz
2 минуты
417
Красота в деталях: 5 недорогих аксессуаров, которые сделают зимний образ стильным и теплым

Холодной зимой образы модниц становятся многослойными и практичными. Это идеальное время обратиться за помощью к аксессуарам – именно они могут стать акцентами и сделать лук стильным, не опустошая кошелек.

Видео дня

Какие модные тенденции преобладают в этом холодном сезоне? Чтобы ваш наряд выглядел шикарно, Who What Wear предлагает пять аксессуаров, которые будут актуальны.

Длинные кожаные перчатки

Красота в деталях: 5 недорогих аксессуаров, которые сделают зимний образ стильным и теплым

Пара роскошных кожаных перчаток сделает наряд более элегантным. Чтобы продемонстрировать теплый аксессуар, подтяните рукава пальто или свитера.

Повязки на голову

Красота в деталях: 5 недорогих аксессуаров, которые сделают зимний образ стильным и теплым

Повязки на голову в стиле девяностых снова возвращаются в моду и этой зимой набирают популярность среди модниц. С этим аксессуаром будет не только тепло, но и можно продемонстрировать прическу, стильно убрав волосы назад.

Бейсболки

Красота в деталях: 5 недорогих аксессуаров, которые сделают зимний образ стильным и теплым

Бейсболки – это постоянный атрибут в течение всего года, и эта зима не исключение. Бейсболка зимой прекрасно дополняет ежедневный стиль кэжуала и защищает волосы от мороза, влаги и ветра.

Широкие шарфы

Красота в деталях: 5 недорогих аксессуаров, которые сделают зимний образ стильным и теплым

Да, шарфы зимой – это не что-то принципиально новое, но в этом сезоне они буквально повсюду. Особенно модными будут широкие, длинные шарфы. Но как их носить, выбирать только вам. Например, можно накинуть одну сторону шарфа на плечо или спрятать концы в пальто.

Шапки из искусственного меха

Красота в деталях: 5 недорогих аксессуаров, которые сделают зимний образ стильным и теплым

Шапка из искусственного меха придает к любому образу немного изысканности и гламура. Так почему бы не добавить роскошной изюминки в свои зимние будни?

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