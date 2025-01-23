Красота в деталях: 5 недорогих аксессуаров, которые сделают зимний образ стильным и теплым

Холодной зимой образы модниц становятся многослойными и практичными. Это идеальное время обратиться за помощью к аксессуарам – именно они могут стать акцентами и сделать лук стильным, не опустошая кошелек.

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Какие модные тенденции преобладают в этом холодном сезоне? Чтобы ваш наряд выглядел шикарно, Who What Wear предлагает пять аксессуаров, которые будут актуальны.

Длинные кожаные перчатки

Пара роскошных кожаных перчаток сделает наряд более элегантным. Чтобы продемонстрировать теплый аксессуар, подтяните рукава пальто или свитера.

Повязки на голову

Повязки на голову в стиле девяностых снова возвращаются в моду и этой зимой набирают популярность среди модниц. С этим аксессуаром будет не только тепло, но и можно продемонстрировать прическу, стильно убрав волосы назад.

Бейсболки

Бейсболки – это постоянный атрибут в течение всего года, и эта зима не исключение. Бейсболка зимой прекрасно дополняет ежедневный стиль кэжуала и защищает волосы от мороза, влаги и ветра.

Широкие шарфы

Да, шарфы зимой – это не что-то принципиально новое, но в этом сезоне они буквально повсюду. Особенно модными будут широкие, длинные шарфы. Но как их носить, выбирать только вам. Например, можно накинуть одну сторону шарфа на плечо или спрятать концы в пальто.

Шапки из искусственного меха

Шапка из искусственного меха придает к любому образу немного изысканности и гламура. Так почему бы не добавить роскошной изюминки в свои зимние будни?

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