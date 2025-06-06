Как придать объем тонким волосам: хитрости для безупречной прически

Тренды в прическах появляются и уходят в небытие, и лишь одно остается неизменным – мода на пышную шевелюру. Но что делать обладательницам тонких и не очень густых волос?

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На самом деле существует немало способов придать своей прическе желаемый объем. С правильными техниками укладки, с помощью нескольких бигуди или легкого начеса, ваши волосы могут приобрести невероятный вид. Издание In Style рассказало о шести основных лайфхаках, как сделать прическу действительно объемной, даже если у вас от природы тонкие волосы.

Сушите волосы в противоположном направлении

Этот лайфхак изданию подсказала парикмахер-стилист Хейли Хекманн. Она советует сушить волосы феном в направлении, противоположном их росту, чтобы придать им объем у корней. Просто возьмите прядь волос, перекиньте ее к противоположному уху и сушите от корней вверх. Этот трюк вместе с направлением струи воздуха вверх способен сотворить чудо с вашей прической.

Завивайте или подкручивайте корни

Так же эффективным будет подкручивание волос у корней. Особенно такой прием будет действенным именно на тонких и легких от природы волосах. Он не даст им упасть и лежать плоским слоем, а создаст живой и подвижный объем.

Накрутите бигуди

Любые удобные вам бигуди помогут создать желаемый объем прически. Просто накрутите пряди по всей голове и получите результат. Но еще более эффективным будет накручивание волос по центру головы – в результате это должно быть похоже на ирокез из бигуди. Для этого поделите волосы на пряди, чтобы изолировать центр, и накрутите ролики на переднюю, среднюю и заднюю части.

Меняйте пробор

Иногда простая смена пробора может сама по себе создать красивый объем. Поскольку ваши волосы привыкли лежать в одном направлении, смещение пробора заставит их двигаться в другом и, вероятно, видимым образом приподняться.

Обновите свою стрижку

Тем, у кого тонкие волосы, стрижка с прямыми концами, например боб, может добавить объема. Такой способ стрижки создаст иллюзию, что ваши волосы толще, чем на самом деле. Еще один чудодейственный метод стрижки – это наслоение. Сделайте стрижку слоями в зоне лица, а остальные пряди постригите так, чтобы они имели прямые концы. Также можно делать скрытые слои в нижней части прически – это поможет имитировать вид полных, густых волос.

Используйте продукты для стайлинга

Мусс для придания прическе объема или спрей для текстуры могут существенно помочь в создании пышной шевелюры. Но при выборе конкретных продуктов важно учитывать тип ваших волос. Вы вряд ли захотите утяжелять тонкие волосы чрезмерным количеством продукта. Наносите средстве у корней, если у вас не очень густая шевелюра. А на более густых прядях применяйте мусс и круговой способ укладки.

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