Подойдет детям и взрослым: названа идеальная летняя прическа

Идеальной летней прической для детей и взрослых могут стать косы в стиле "медуза" – удобный, практичный и модный вариант для жарких дней. Такая прическа помогает убрать волосы с лица и шеи, уменьшает пушистость и хорошо держится даже в теплую погоду.

Ее легко сделать самостоятельно дома, а носить можно по-разному: в высоком хвосте, низком хвосте или в виде двух заплетенных хвостиков. "Медуза" подходит и для ежедневных прогулок, и для отпуска, и для летних детских образов, информирует Myself.

Что такое косы "медуза"

Название прически отсылает к древнегреческому мифу о Медузе, чьи волосы напоминали змей. В современном варианте речь идет не о буквальном повторении образа, а о многих заплетенных прядях, которые вместе создают выразительную прическу.

Вместо одного простого хвоста волосы делят на несколько отдельных прядей. Каждую прядь заплетают в маленькую косу, а затем все это можно оставить в одном хвосте или оформить в другой удобный вариант.

Прическа выглядит эффектнее, чем обычный хвост, но не требует сложной техники. Именно поэтому ее легко повторить дома без помощи мастера.

Почему эта прическа идеальна для лета

Главное преимущество кос "медуза" – удобство. Волосы не падают на лицо, не липнут к шее и меньше мешают в жару. Это особенно важно летом, когда хочется максимально легкого и опрятного образа.

Еще один плюс – такая прическа помогает обуздать пушистость. Отдельные пряди зафиксированы в косах, поэтому волосы меньше разлетаются, лучше держат форму и дольше сохраняют опрятность.

Косы "медуза" подходят для разной структуры волос. Их можно сделать на прямых, волнистых или вьющихся волосах. Кроме того, прическа не имеет строгого возрастного ограничения: она подходит и детям, и подросткам, и взрослым женщинам, если стилизовать ее в соответствии с образом.

Как сделать косы "медуза" дома

Для прически понадобятся щетка или расческа, небольшие резинки для волос, средство для облегчения расчесывания или несмываемый кондиционер. При желании можно использовать гель или стик для приглаживания коротких волосков у лица.

Сначала волосы нужно хорошо расчесать. Если они путаются или пушатся, лучше нанести немного несмываемого кондиционера или средства для распутывания. Так пряди станут более послушными, а косы будут выглядеть аккуратнее.

Затем надо собрать волосы в обычный хвост. Он может быть высоким – для более спортивного и молодежного настроения, или низким – для более спокойного и элегантного варианта. Если возле лица есть короткие волоски, их можно слегка пригладить гелем.

Далее хвост делят на несколько равных частей. Чем больше будет прядей, тем выразительнее получится прическа. Каждую прядь отдельно заплетают в косу и фиксируют маленькой резинкой.

Чтобы добавить образу настроения 2000-х, можно использовать маленькие яркие резинки, заколки или цветные пряди. Именно такие детали делают прическу более игривой и летней.

Для детей можно выбрать цветные аксессуары, а для взрослых – нейтральные резинки или минималистичные заколки.

