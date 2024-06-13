Платье-свитер. Кэти Холмс продемонстрировала идеальный наряд для летних вечеров

Американская актриса Кэти Холмс продемонстрировала идеальный образ для вечернего променада в летнюю жару. Звезда сохранила деловой стиль и сделала аутфит максимально удобным для лета.

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Холмс надела темно-синее платье-свитер с открытыми рукавами в вертикальную полоску, которая визуально удлинила силуэт. Она дополнила лук элегантными, в то же время, простыми балетками, пишет Harper's Bazaar.

Платье знаменитости было изготовлено из ткани букле. Увидев фото Холмс с прогулки по Нью-Йорку, поклонники заметили, что образ Кэти прекрасно подошел бы для отдыха на яхте с прохладным бокалом шампанского.

Верх платья был приталенным и имел высокую горловину, а также тонкие вырезы на талии, откуда расклешивалась длинная юбка. Она добавила золотую серьгу в нос и алую помаду, а также немного дымчатых теней.

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