В моду возвращаются футболки, которые Бритни Спирс и другие женщины носили в начале 2000-х. Фото

Мировые звезды начали медленно отказываться от минимализма и практичности в пользу старых трендов, позволяющих им демонстрировать свою уникальность. Одним из "антитрендов", которые были популярны в 00-х, но впоследствии потеряли благосклонность модников, стали так называемые "детские" футболки.

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Вещи с яркими рисунками и надписями, которые облегают тело, часто можно увидеть на маленьких детях, поэтому они и получили такую характеристику. О возвращении антитренда рассказали редакторы Women.

Футболки с разными надписями, слоганами и картинками десятки лет назад массово носили женщины по всему миру. Звезды также не пренебрегали этим элементом гардероба.

Одним из самых ярких примеров были образы певицы Бритни Спирс, иногда даже передавшей миру послание особыми надписями на одежде.

Эти вещи имеют характерные особенности. Обычно они яркие – желтые, голубые, розовые и т.п. – облегают тело и даже могут открывать полоску живота, если стилизовать футболку с джинсами на низкой талии.

Содержание надписей не имеет значения, как и картинки. Звери, цветы, мультперсонажи, вирусные цитаты – все это допускается для изображения на футболках. В последнее время найти такие вещи можно было в детских отделах.

Однако уже сегодня звезды – Оливия Родриго, Дуа Липа и другие – дали второе дыхание старым тенденциям. Их можно носить с джинсами, юбками или шортами. Хотя облегающая футболка может быть не слишком практичной летом, она позволяет самовыражаться и бросить вызов минимализму.

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