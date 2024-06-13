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В моду возвращаются футболки, которые Бритни Спирс и другие женщины носили в начале 2000-х. Фото

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
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В моду возвращаются футболки, которые Бритни Спирс и другие женщины носили в начале 2000-х. Фото

Мировые звезды начали медленно отказываться от минимализма и практичности в пользу старых трендов, позволяющих им демонстрировать свою уникальность. Одним из "антитрендов", которые были популярны в 00-х, но впоследствии потеряли благосклонность модников, стали так называемые "детские" футболки.

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Вещи с яркими рисунками и надписями, которые облегают тело, часто можно увидеть на маленьких детях, поэтому они и получили такую характеристику. О возвращении антитренда рассказали редакторы Women.

Футболки с разными надписями, слоганами и картинками десятки лет назад массово носили женщины по всему миру. Звезды также не пренебрегали этим элементом гардероба.

В моду возвращаются футболки, которые Бритни Спирс и другие женщины носили в начале 2000-х. Фото

Одним из самых ярких примеров были образы певицы Бритни Спирс, иногда даже передавшей миру послание особыми надписями на одежде.

Эти вещи имеют характерные особенности. Обычно они яркие – желтые, голубые, розовые и т.п. – облегают тело и даже могут открывать полоску живота, если стилизовать футболку с джинсами на низкой талии.

В моду возвращаются футболки, которые Бритни Спирс и другие женщины носили в начале 2000-х. Фото

Содержание надписей не имеет значения, как и картинки. Звери, цветы, мультперсонажи, вирусные цитаты – все это допускается для изображения на футболках. В последнее время найти такие вещи можно было в детских отделах.

Однако уже сегодня звезды – Оливия Родриго, Дуа Липа и другие – дали второе дыхание старым тенденциям. Их можно носить с джинсами, юбками или шортами. Хотя облегающая футболка может быть не слишком практичной летом, она позволяет самовыражаться и бросить вызов минимализму.

В моду возвращаются футболки, которые Бритни Спирс и другие женщины носили в начале 2000-х. Фото

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