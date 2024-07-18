Пиджак в стиле Барби и нежный макияж. Елена Зеленская очаровала розовым образом

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в заседании Совета по правам человека, гендерном равенстве и разнообразии при Министерстве иностранных дел. На официальную встречу супруга президента нарядила пиджак в трендовом пастельно-розовом цвете, который можно было неоднократно увидеть в коллекциях весна/лето 2024 года.

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Новые фото опубликовали в официальном Telegram -канале Зеленской. Блейзер барби-оттенка отлично соединился с классической белой рубашкой. Лук первая леди дополнила аксессуарами – серьгами с жемчужинами и сияющей брошью.

Образ хорошо дополнила прическа. Первая леди сделала фирменные светлые локоны с пробором в сторону. На ее лице можно было разглядеть макияж в оттенках пиджака – его акцентом стали розовые румяна.

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