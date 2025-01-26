Первые стильные победы: 5 лучших образов Дианы Спенсер до свадьбы с принцем Чарльзом. Фото

Диана Фрэнсис Спенсер сформировала свой культовый стиль задолго до брака с принцем Чарльзом (сейчас – король Великобритании) и соответственно до получения статуса принцессы (29 июля 1981 года). Как ей это удалось? Дело в том, что она не боялась экспериментировать со смелыми принтами, насыщенными цветами, экстравагантными украшениями и разными силуэтами (от спортивных оверсайзов до элегантных платьев, грамотно очерчивающих формы). Следовательно, умение леди Ди создавать эффектные ансамбли – вовсе не заслуга придворных стилистов, а ее отточенный талант.

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку самых интересных, по нашему мнению, образов Дианы Спенсер, в которых она появлялась на публике до замужества. Каждый из них можно повторить и сегодня, адаптировав под современные тренды.

1. Клетчатое платье

1 января 1981 года Диана Спенсер посетила Кипр. На ней было шерстяное платье мидакси с принтом "шотландская клетка" и черные кожаные туфли на небольшом каблуке. Крой наряда удачно подчеркнул тип фигуры будущей принцессы – "песочные часы". Кроме того, белый воротник с рюшами и белые колготки, что контрастируют с насыщенным темным узором, сбалансировали образ (придали ему нежности и легкости). Дабы не было много акцентов, леди Ди надела минимум украшений: золотые часы и едва заметные серьги с жемчугом.

2. Джинсы и джемпер с овцами

В июне 1981 года леди Диана Спенсер на матче с поло, который проходил в Виндзоре, появилась в золотых серьгах и браслете, в темно-синих джинсах и неординарном красном джемпере с овцами (одно животное – черное, а остальные – белые) от бренда Warm and Wonderful. Этим образом она мягко намекнула общественности и журналистам, что чувствует себя не совсем комфортно рядом с членами британской королевской семьи (другими словами – как черная овца). Леди Ди обожала это изделие, поэтому в 1983 году снова надела его на матч с поло, срифмовав с красными туфлями, белыми брюками и блузкой с черным бантом на воротнике.

3. Бермуды и блуза с рукавами-фонариками

1 июля 1981 года папарацци сфотографировали леди Ди и принца Чарльза на борту яхты His Majesty's Yacht Britannia. Тогда будущая принцесса надела вечно актуальные шорты бермуды и блузку с рукавами-фонариками, декорированную рюшами. Свой лук завершила песочной панамой и белыми балетками с открытым носком. Это было сочетание сразу трех стилей: игривого романтического, casual и "сафари" (головной убор). В общем, минималистичный, но тщательно продуманный образ, который подчеркнул природную элегантность леди Ди и ее любовь к комфорту.

4. Клетчатая юбка и джемпер

В октябре 1980 года Диана Спенсер прогуливалась по улицам Лондона в черных балетках с контрастной окантовкой, в монохромном темно-синем джемпере, белой рубашке, клетчатой миди-юбке и с минималистичными кожаными часами. Все это – стильный ансамбль а-ля преппи, которому присущи спокойные оттенки, незатейливый крой и качественные материалы. Есть в образе еще одна интересная деталь – плетеная сумка из ротанга. Тогда такой аксессуар лишь начинал набирать популярность, а леди Ди как настоящая ценительница трендов учла это.

5. Синий костюм и блуза с бантиком

24 февраля 1981 года принц Чарльз и Диана Спенсер официально объявили о помолвке. В честь важного события они устроили праздничную фотосессию в Букингемском дворце. Будущая принцесса была одета в синий костюм от Cojana с волнистыми лацканами и поясом в тон, а также в изящную блузку с бантиком и принтом в виде птиц. Этот наряд идеально подходил к светлым волосам, голубым глазам и к бледному тону кожи леди Ди. Завершили лук серьги с жемчугом, обручальное кольцо с сапфиром, черный кожаный клатч, голубые капроновые колготки и черные балетки. Ничего лишнего!

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