Пальто на голое тело: Анджелина Джоли в смелом образе покорила красную дорожку и повторила свою культовую позу. Фото

Международный кинофестиваль в Торонто 2025 (TIFF) стартовал с серии громких премьер, среди которых особое внимание привлек показ ленты Couture режиссера Элис Винокур. Красную дорожку посетила Анджелина Джоли, которая не только представила свой новый фильм, но и устроила яркий модный момент.

Голливудская звезда прибыла в коричневом пальто-тренче, стилизованном как платье, отказавшись от традиционного вечернего наряда. Образ дополнили прозрачные чулки и черные остроносые туфли на шпильках, а пальто было расстегнуто так, что образовывало глубокий разрез на ноге.

Публика сразу вспомнила ее легендарный выход на церемонии "Оскар" в 2012 году, когда черное платье Versace с разрезом до бедра породило целую волну мемов.

На этот раз, спустя 13 лет, Джоли повторила знаковый жест, демонстрируя ногу сквозь разрез и непринужденно напоминая о своей статусности в мире моды. Наряд от Gabriela Hearst подчеркнул минималистичный стиль актрисы, близкий к эстетике бренда The Row, которому Джоли отдавала предпочтение в последние годы. Дополнительный акцент создали украшения Cartier и мягкий макияж со смоки-айз.

Новый фильм и личные смыслы

Couture – драма об американском режиссере Максин Уокер, которую приглашают снять фильм на Неделе моды в Париже. Сюжет вплетает темы профессиональной перезагрузки, материнства и борьбы с болезнью: героиня узнает о диагнозе рака молочной железы. Для Джоли этот проект стал особенно близким, ведь актриса в свое время перенесла профилактическую двойную мастэктомию после обнаружения гена BRCA1, а ее мать умерла от рака.

В интервью Variety незадолго до премьеры Джоли подчеркнула, что работа над фильмом была для нее эмоциональной.

"Мне кажется, что это такой личный фильм. Он не ощущается как проект, а скорее как разговор о жизни и совместном опыте", – отметила актриса.

Премьера ленты на TIFF состоялась 7 сентября, дата более широкого проката пока не объявлена.

