Сорвал 13-минутные овации: на кинофестивале в Венеции фильм Гильермо дель Торо 'Франкенштейн' поразил публику и довел актеров до слез

В субботу, 30 августа, вечером на Венецианском кинофестивале состоялась одна из самых громких премьер этого года – показ фильма Гильермо дель Торо "Франкенштейн". Зрители устроили картине настоящий триумф: лента сорвала 13-минутные овации стоя, самые длинные на фестивале по состоянию на сегодня.

Как сообщает Variety, зал аплодировал непрерывно, а актеры главных ролей – Оскар Айзек, сыгравший одержимого ученого Виктора Франкенштейна, и Джейкоб Элорди, воплотивший его монстра, – не сдержали эмоций и расплакались. Режиссер поблагодарил публику, помахал залу и тепло обнялся со своими коллегами. Тронутый Элорди даже получил поцелуй в щеку от Айзека, после чего актеры разделили объятия.

149-минутный готический эпос стоимостью 120 миллионов долларов уже называют главным претендентом на "Золотого льва" и, вероятно, одним из фаворитов предстоящего сезона кинопремий. Это новая адаптация классического романа Мэри Шелли 1818 года, в которой дель Торо пытался передать те сюжетные линии, которые обычно игнорировались в предыдущих экранизациях.

На красной дорожке премьеры рядом с Айзеком и Элорди были Миа Гот, Кристоф Вальц и Феликс Каммерер, а среди звездных гостей – Аарон Тейлор-Джонсон, Джессика Уильямс и София Карсон. Публика с восторгом встречала актеров: Элорди даже ответил взаимностью фанатам, которые кричали ему признания в любви.

В интервью Variety Джейкоб Элорди рассказал, что для создания образа существа ежедневно проводил до 10 часов в гримерке. Его внешность менялась в зависимости от этапа развития персонажа: от обнаженного этапа "рождения" до все более закрытого и подавленного вида взрослого существа.

Для самого дель Торо эта работа стала осуществлением детской мечты. В последний раз он торжествовал в Венеции в 2017 году с фильмом "Форма воды", который принес ему "Золотого льва" и четыре "Оскара". Теперь режиссер признается: завершение съемок "Франкенштейна" подарило ему даже ощущение "послеродовой депрессии", ведь этот проект был для него особенно личным.

Когда премьера фильма

В открытом доступе новая экранизация "Франкенштейна" от оскароносного режиссера Гильермо дель Торо появится осенью. Сначала Netflix планировал ограничиться только онлайн-релизом, но такое решение вызвало волну возмущения среди зрителей.

Фанаты настаивали, что масштабная готическая лента заслуживает показа в кинотеатрах. После многочисленных обращений компания пошла на уступки и согласилась на компромисс: картина получит ограниченный прокат перед выходом на стриминге.

Теперь известно, что мировая премьера "Франкенштейна" в кинотеатрах состоится 17 октября. В течение трех недель ленту можно будет увидеть на большом экране, после чего она станет доступной на Netflix – 7 ноября. Для платформы это довольно длительный срок проката, ведь обычно подобные релизы длятся всего несколько дней или вообще не предусматриваются.

