Освежают лицо: какие прически подходят женщинам за 50
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Современные тенденции парикмахерского искусства предлагают зрелым женщинам уникальные решения, способные кардинально освежить образ и подчеркнуть естественную красоту. Настоящим спасением для тонких или лишенных густоты волос после 50 лет становится универсальная стрижка бикси, которая гармонично сочетает в себе элегантность и игривость.
Этот стиль позволяет избежать строгих линий, которые часто визуально добавляют возраста, предлагая вместо этого мягкость контуров и естественное движение прядей. Как отмечают на parade.com, благодаря правильной градуировке и индивидуальному подходу к текстуре такая прическа помогает каждой женщине выглядеть значительно моложе, увереннее и современнее.
Отросшая пикси
Этот вариант демонстрирует идеальный баланс между непринужденностью и изысканной классикой. Благодаря деликатному наслоению вокруг макушки и линии роста волос образ остается утонченным и женственным, не утяжеляя общий вид. Легкие пряди создают ощущение движения и визуально приподнимают волосы у корней, что крайне важно для их тонкой текстуры.
- Как уложить дома: Используйте текстурирующий крем, давая волосам высохнуть естественным образом или расчесывая их пальцами во время сушки феном.
- Запрос в салоне: Попросите мастера сделать мягкую стрижку бикси с размытыми контурами и подвижными слоями, чтобы избежать жесткости и чрезмерной статичности формы.
Легкие волны
Вариант с мягкими волнами – чрезвычайно пластичное и элегантное решение. Удлиненные пряди спереди создают красивую рамку, которая визуально смягчает овал лица и выгодно подчеркивает линию скул. Такая прическа прекрасно адаптируется к изменениям в структуре волос, которые часто встречаются в зрелом возрасте.
- Как уложить дома: нанесите немного текстурирующего спрея и слегка сформируйте пряди пальцами, чтобы создать непринужд6нный эффект.
- Запрос в салоне: Попросите парикмахера сделать прическу бикси с удлиненными передними прядями вокруг лица и невесомой, воздушной текстурой.
Объемная бикси
Если ваша цель – воплощение утонченности, обратите внимание на объемную стрижку. Приоритет здесь отдается не строгим геометрическим линиям, а динамике и текстуре, которые не дают прическе выглядеть плоской. Слои создают естественную пышность на макушке, возвращая волосам утраченную упругость и жизненную силу.
- Как уложить прическу дома: достаточно капли легкого стайлингового крема и легкого сжатия волос руками для естественного вида.
- Запрос в салоне: Ориентируйте мастера на создание подвижной формы с акцентом на прикорневой объем на макушке, избегая графических линий.
Многослойная бикси
Изысканность необязательно должна ассоциироваться со сложностью или чрезмерной строгостью. Многослойная стрижка бикси выглядит аккуратно, но в то же время очень непринужденно благодаря мягкой обработке краев. Пряди, легко спадающие на лоб и виски, мгновенно подтягивают контуры лица и подчеркивают изящество шеи и подбородка.
- Как уложить дома: стрижка выглядит безупречно даже без сложных манипуляций с феном, ведь слои самостоятельно принимают нужную форму.
- Запрос в салоне: Заказывайте рафинированную стрижку бикси с акцентом на объем и максимально мягкие, деликатные переходы по всей длине.
Бикси с косым пробором
Минимализм и современность часто становятся лучшим выбором для зрелого возраста. Четкие линии в сочетании с воздушными слоями позволяют волосам сохранять естественную подвижность под любым углом. Эта непринужденная прическа излучает уверенность и не требует постоянного внимания в течение дня.
- Как уложить волосы дома: достаточно нанести небольшое количество любимого крема для укладки и дать волосам высохнуть самостоятельно.
- Запрос в салоне: Попросите парикмахера сделать неприхотливую в уходе стрижку с эффектом естественной легкости и незавершенности.
Текстурная бикси
Градуировка разной длины – это проверенный способ создания визуальной густоты. Свободная текстура придает образу свежесть и юношескую игривость. Средняя длина на макушке обеспечивает необходимую высоту, а филированные кончики легко пружинят, создавая эффект стильного хаоса.
- Как стилизовать дома: нанесите легкую пенку для объема и высушите волосы естественным образом, слегка сжимая их ладонями для формирования мягких волн.
- Запрос в салоне: В салоне сделайте акцент на создании "живой", текстурированной стрижки с выраженной динамикой и игривыми кончиками.
Волнистая бикси
Обладательницам вьющихся волос не стоит скрывать или выпрямлять свои естественные локоны. Овальная форма стрижки бикси идеально распределяет объем в нужных зонах, избегая нежелательной массивности по бокам. Короткие игривые пряди у лица добавляют кокетливости и эффектно обрамляют глаза, делая взгляд более открытым.
- Как уложить дома: чтобы подчеркнуть завитки, используйте специальный увлажняющий крем или мусс, после чего просто сожмите локоны руками.
- Запрос в салоне: попросите стилиста выполнить индивидуальную стрижку с учетом формы ваших кудрей, сделав акцент на легкости макушки и мягких прядях.
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