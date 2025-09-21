Осенний маникюр 2025: девять самых модных дизайнов на любой вкус

Когда листва начинает переливаться золотистыми и багряными оттенками, пора задуматься над сменой яркого маникюра на более сдержанные и глубокие дизайны. В этом году эксперты прогнозируют всплеск популярности принтов и нейл-арта.

Редакторы журнала Harper's Bazaar представили самые горячие тренды, которые обещают сделать ваши руки центром внимания. От винных оттенков, напоминающих об уютных вечерах у камина, до футуристических хромовых покрытий – среди этих 9 дизайнов каждая найдет идею на свой вкус.

Винные оттенки

Винный цвет не имеет ничего общего с антитрендовым ярко-красным лаком. Осенний тренд идеально сочетается с твидовыми жакетами и кожаными аксессуарами, которые будут на пике моды в этом году.

Черепаховый

Самый сложный и эффектный дизайн в списке – черепаховый принт. Золотисто-коричневые пятна с медовыми и каштановыми вкраплениями создают уникальный эффект на каждом ногте.

Прозрачная ваниль

Это не просто скучный нюд, а нежный оттенок ванильного крема, который лишь подчеркивает естественную красоту. Такой маникюр создает иллюзию идеально ухоженных ногтей без покрытия, но с таинственным сиянием, которое делает руки изящнее.

Горошек

Крошечные вкрапления золотого, серебряного или контрастного цвета на темной основе создают эффект дорогой винтажной одежды. Особенно эффектно смотрится белый горошек на глубоком зеленом или черном фоне, напоминающий о тенденциях 1950-х.

Хромированная втирка

Футуристический тренд, который превращает ногти в маленькие зеркала с металлическим отблеском, подойдет барышням, которые не боятся сиять в толпе. Серебристая или золотистая хромовая пудра создает эффект жидкого металла, который меняется и переливается при каждом движении. Это настоящая магия нейл-арта, которая занимает минимум времени.

Черно-белый френч

Уже, казалось, сотни раз был переосмыслен классический французский дизайн, но идей для новых маникюров не становится меньше. В этом сезоне эксперты советуют присмотреться к двойному или тройному френчу, чередуя черные и белые полоски на кончике ногтя.

Сливовый

Этот цвет всегда ассоциируется с роскошью и глубиной. Сливовый маникюр добавляет образу элегантности и загадочности, идеально подходит для вечерних выходов и ответственных событий. Он подчеркивает изящество рук и при этом выглядит современно.

Перламутровый

Мягкий блеск перламутра возвращается в моду вместе с трендом на 90-е. Такой маникюр дарит нежность и легкость, добавляет образу романтичности и женственности. Перламутровый лак прекрасно играет на свету. Он идеально подходит тем, кто хочет аккуратный и неброский, но все же трендовый вариант.

Яблочный красный

Яркий и сочный оттенок красного навевает ощущение энергичности и уверенности. В отличие от классического бордо, яблочный красный выглядит свежим и молодежным. Это универсальный выбор: он уместен и в офисе, и на свидании, и на вечеринке.

