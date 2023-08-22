Одна пара обуви – пять стильных образов: интересные идеи, с чем носить лоферы

За что женщины полюбили лоферы? Они очень удобны и практичны. Легко обуваются, потому что не имеют шнуровки. А натуральный материал таких моделей позволяет коже дышать и предотвращает чрезмерное потоотделение.

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Осенью эта обувь прекрасно вписывается в любой образ. А какие комбинации будут выглядеть особенно эффектно – узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Total black и тренч

Такое сочетание визуально вытягивает силуэт, благодаря чему вы будете выглядеть выше, а ноги – стройнее и длиннее. Вы можете скомбинировать черное платье с тренчем или черные брюки клеш с лонгсливом и плащом. Завершите свой образ аксессуаром в спокойной палитре и золотыми украшениями.

2. Костюм

Осенью нетривиально выглядит комбинация костюма "тройка" и лоферов. Более классический, но тоже беспроигрышный вариант – лоферы с пиджаком свободного кроя и прямыми брюками. Если вы хотите добавить к аутфиту акцент, выберите обувь яркого цвета. К примеру, красного или изумрудного вместо шоколадного, песочного или черного.

3. Летнее платье

Лоферы – грубая обувь. Так что можете поиграть с контрастами. Например, стилизуйте такой парой легкое летнее платье А-силуэта, на запах или "чехол". Также советуем надеть белые носки и кожаную куртку, пиджак или джинсовую рубашку. Готово!

4. Деним и свитер

Если на улице прохладно, скомбинируйте oversize-свитер, футболку или майку, прямые джинсы и лоферы. Такое сочетание выглядит гармонично. Если вдруг станет теплее, снимите верх и накиньте его на плечи.

5. Свитер-платье или трикотажный/вязанный комплект

Советуем обратить внимание на oversize модели платьев и вязаных костюмов в пастельных тонах. Они удачно сочетаются со строгими лоферами в классической палитре. Вы гарантированно влюбитесь в эти уютные аутфиты.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, с чем можно носить свитер, чтобы выглядеть актуально осенью 2023.

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