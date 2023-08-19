Как носить базовый свитер осенью 2023, чтобы выглядеть как настоящая парижанка

Кто сказал, что свитер делает дам и леди менее женственными? Все зависит от того, как его стилизовать. Так, мешковатый верх и низ действительно искажают пропорции фигуры и скрывают красоту изгибов тела. А комбинация трикотажных или вязаных изделий с легкими силуэтными подчеркнет ваши изящность и элегантность.

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С чем можно носить свитер, чтобы выглядеть актуально осенью 2023? Вдохновляйтесь идеями парижанок. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. С пиджаком темного цвета

Чтобы многослойность была эффектной, дополните тонкий гольф темным пиджаком из плотной ткани. Почему не в светлой палитре? Потому что такие вещи меньше загрязняются и комфортны в носке. Они прекрасно подходят к любой обуви: как на каблуке, так и на плоской подошве.

2. С брюками клеш и платком на шее

Брюки или джинсы клеш удачно подчеркивают фигуру и визуально делают ноги стройнее. Лучше всего их комбинировать с коротким силуэтным или oversize-свитером. Завяжите на шее небольшой шелковый платок, чтобы добавить к луку французский шарм.

3. С джинсами или брюками и беретом

Француженки часто предпочитают классику, поэтому носят джинсы и брюки черного, голубого или синего цвета. Покрой выбирают прямой или клеш. А чтобы аутфит со свитером не выглядел слишком строго, дополняют его главным атрибутом парижского стиля – беретом.

4. С шелковым платьем длины миди

Стилизуйте шелковое или атласное платье свитером без массивного декора и принтов. Иначе вы будете казаться полнее, чем есть на самом деле. Лучше всего сочетать монохромные изделия, которые гармонируют между собой.

5. Со светлыми шелковыми брюками

Это вариант для тех, кому надоели миди-юбки и платья из атласной или шелковой ткани. Перламутровые брюки палаццо станут вашими новыми фаворитами. Они сделают образ с любым свитером более романтичным и легким.

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