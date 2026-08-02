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Одна деталь в одежде превратит вас в принцессу: идея образа

Алина Милсент
Lady Oboz
2 минуты
183
Как создать элегантный образ
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Даже простой летний топ или платье будут выглядеть гораздо изысканнее благодаря декоративным застежкам Frog Fastenings. Они состоят из тканевых петель и узлов, придают образу восточную элегантность и не требуют массивных украшений.

Модные обозреватели назвали несколько способов носить эту деталь в жару. В этом сезоне застежки Frog Fastenings появились не только на жакетах и платьях, но и на легких блузах, жилетах, рубашках и майках.

Что такое Frog Fastenings

Декоративные застежки.

Frog Fastenings – это декоративные застежки из плетеных петель и соответствующих им узлов. Они берут свое начало в традиционной китайской моде, где использовались на жакетах Тан и платьях ципао.

Застежки обычно изготавливают из той же ткани, что и одежда, или из шнура соответствующего цвета. Благодаря этому они гармонично дополняют изделие и не контрастируют даже с ярким узором.

В современных западных коллекциях этот элемент стал более сдержанным. Дизайнеры отказываются от сложных орнаментов и чаще используют простые застежки черного, белого или бежевого цвета. Особенно эффектно они смотрятся на приталенных жакетах.

Декоративные застежки.

Как носить модные застежки

Как часть комплекта

Декоративные застежки.

Самый простой способ подчеркнуть элегантность Frog Fastenings – составить образ в одном цвете. Верх с декоративными застежками можно сочетать с юбкой-карандашом, прямыми брюками или моделью из блестящего атласа.

Не обязательно ограничиваться только классическими черным и белым. Одежду из хлопка и кружева можно дополнить джинсами того же оттенка. Для более яркого образа подойдет полосатый комплект, в котором верх и низ повторяют одинаковые цвета.

В сочетании с джинсами

Декоративные застежки можно вписать и в повседневный гардероб. Лучше всего они будут смотреться с джинсами без потертостей, выбеленных участков и другого яркого декора.

Чтобы образ не получился слишком простым, стоит добавить элегантную обувь. Это могут быть лодочки, лаконичные босоножки или аккуратные мюли.

С контрастным низом

Черный верх с узловыми застежками можно носить с белыми брюками или юбкой – и наоборот. Допустимы и другие сочетания, однако лучше не использовать более двух-трех оттенков одновременно. Сделать образ целостным поможет повторение цвета. Например, оттенок застежек может совпадать с цветом брюк, юбки, обуви или сумки.

В виде платья

Декоративные застежки.

Самый простой летний вариант – платье с декоративными застежками. Оно не требует сложного подбора верха и низа, а выразительная деталь уже делает образ завершенным.

В жаркий день платье можно дополнить легкими босоножками и соломенной шляпой. Украшения при этом лучше выбирать минималистичные или вообще отказаться от них, оставив застежки в качестве главного акцента.

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