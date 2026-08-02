Одна деталь в одежде превратит вас в принцессу: идея образа

Даже простой летний топ или платье будут выглядеть гораздо изысканнее благодаря декоративным застежкам Frog Fastenings. Они состоят из тканевых петель и узлов, придают образу восточную элегантность и не требуют массивных украшений.

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Модные обозреватели назвали несколько способов носить эту деталь в жару. В этом сезоне застежки Frog Fastenings появились не только на жакетах и платьях, но и на легких блузах, жилетах, рубашках и майках.

Что такое Frog Fastenings

Frog Fastenings – это декоративные застежки из плетеных петель и соответствующих им узлов. Они берут свое начало в традиционной китайской моде, где использовались на жакетах Тан и платьях ципао.

Застежки обычно изготавливают из той же ткани, что и одежда, или из шнура соответствующего цвета. Благодаря этому они гармонично дополняют изделие и не контрастируют даже с ярким узором.

В современных западных коллекциях этот элемент стал более сдержанным. Дизайнеры отказываются от сложных орнаментов и чаще используют простые застежки черного, белого или бежевого цвета. Особенно эффектно они смотрятся на приталенных жакетах.

Как носить модные застежки

Как часть комплекта

Самый простой способ подчеркнуть элегантность Frog Fastenings – составить образ в одном цвете. Верх с декоративными застежками можно сочетать с юбкой-карандашом, прямыми брюками или моделью из блестящего атласа.

Не обязательно ограничиваться только классическими черным и белым. Одежду из хлопка и кружева можно дополнить джинсами того же оттенка. Для более яркого образа подойдет полосатый комплект, в котором верх и низ повторяют одинаковые цвета.

В сочетании с джинсами

Декоративные застежки можно вписать и в повседневный гардероб. Лучше всего они будут смотреться с джинсами без потертостей, выбеленных участков и другого яркого декора.

Чтобы образ не получился слишком простым, стоит добавить элегантную обувь. Это могут быть лодочки, лаконичные босоножки или аккуратные мюли.

С контрастным низом

Черный верх с узловыми застежками можно носить с белыми брюками или юбкой – и наоборот. Допустимы и другие сочетания, однако лучше не использовать более двух-трех оттенков одновременно. Сделать образ целостным поможет повторение цвета. Например, оттенок застежек может совпадать с цветом брюк, юбки, обуви или сумки.

В виде платья

Самый простой летний вариант – платье с декоративными застежками. Оно не требует сложного подбора верха и низа, а выразительная деталь уже делает образ завершенным.

В жаркий день платье можно дополнить легкими босоножками и соломенной шляпой. Украшения при этом лучше выбирать минималистичные или вообще отказаться от них, оставив застежки в качестве главного акцента.

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