Обречена на успех: стало известно, какая обувь стала главным трендом сезона

Этой весной на первый план выходит замшевая обувь. Лоферы, туфли, кроссовки – независимо от модели, главный упор делается именно на мягкой текстуре материала.

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Еще несколько лет назад замшевая обувь считалась не слишком практичной из-за своей прихотливости в уходе. Но 2025 год доказывает, что стиль важнее стереотипов. Как пишет Vogue, в месяц моды в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке замша появилась во всех ключевых коллекциях – от классических вариаций до смелых экспериментов.

Один из самых обсуждаемых моментов сезона – сотрудничество Miu Miu и New Balance. Бренды объединились для создания эффектных замшевых кроссовок с намеренно изношенным эффектом. Эта обувь быстро стала вирусной в социальных сетях и уже покорила сердца инфлюенсеров.

Что касается палитры, то модные бренды делают ставку на глубокие и насыщенные оттенки, которые еще больше подчеркивают текстуру замши. В тренде классические теплые тона – тоффи, каштановый и нейтральный беж. В то же время, бренды не боятся экспериментов: Loewe представили обувь в оливковом цвете, JW Anderson – балетки trompe l'oeil, а Toteme сделали ставку на насыщенный красный.

Ранее OBOZ.UA писал, что "антитрендовые" кроссовки из прошлого снова покорили сердца. Модницы ворвались в новый сезон в кроссовках, красиво отблескивающих на солнце и освежающих даже монохромные образы.

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