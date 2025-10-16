Никогда так не делайте: три ошибки с макияжем, которые были привычными для поколения Х

Иногда, просматривая фото 1980-90-х годов мы удивляемся – почему молодые девушки тех времен кажутся старше тех, кому сейчас 20 с небольшим? Эксперты по макияжу нашли один из главных ответов на этот вопрос – это типичные ошибки, которые допускали представительницы поколения Х.

Конечно, свой вклад вносила менее совершенная косметика с не такими качественными текстурами и менее стойкими пигментами. Но и некоторые подходы к макияжу добавляли тогда девушкам лишних лет. Издание Glam.com назвало три самых больших промаха поколения Х в макияже, которых стоит избегать любой ценой.

Нанесение плотного слоя тонального крема

За десятилетия до появления концепции "стеклянной кожи" тональные кремы с плотным покрытием были в моде. Особой популярностью они пользовались в 80-х и 90-х годах. В то время косметика отдавала предпочтение матовому финишу и считалось правилом брать продукт на тон светлее естественного цвета кожи. В результате женщины получали эффект "мелового лица" безо всякого намека на блеск.

А еще в 90-е были чрезвычайно популярными пудровые тональные кремы, которые создавали эффект матовой, как будто отретушированной кожи. Многие такие продукты содержали диоксид титана, поэтому на пленочных фотографиях тех времен можно увидеть белые пятна на лицах звезд – так вещество вело себя при вспышке камеры. К счастью, в современных тональных средствах эти проблемы удалось преодолеть – даже после нанесения тона кожа имеет естественный вид и блеск.

Слишком много цветов

Фраза "синие тени, розовая помада", стала мемом, которым описывают красочный и яркий макияж 80-х годов. Тогда девизом было "Чем больше, тем лучше", и для макияжа использовали сразу несколько ярких продуктов, причем все контрастных оттенков. Те самые синие тени наносили кисточкой до самых бровей, а дополняли образ полоской выразительных розовых румян. Завершала этот взрыв цвета перламутровая помада какого-то малинового оттенка

Именно поэтому новость о том, что тренды макияжа 80-х снова вернулись в моду, так напугала многих. Но, к счастью, мы повторяем лишь принцип, усовершенствовав подход. Поэтому мы снова используем яркие цвета, но наносим их выборочно – на одну-две части лица как акцент. Например, сейчас в тренде фиолетовые и синие туши, но наносить их советуют на глаза без теней или с натуральным нюдовым макияжем. В дополнение к такой туши можно взять яркую помаду, но не перламутровую, а сатиновую или матовую.

Слишком тонкие брови

Если вы относитесь к поколению Х, скорее всего, у вас когда-то были тонкие, как ниточка, брови. Вспомните, как в девяностые выглядели Памела Андерсон, Кейт Мосс или Дрю Бэрримор. Некоторые из них, как звезда "Спасателей Малибу", до сих пор расплачиваются за то, что так сильно выщипывали волоски – брови красавицы Памелы так и остались тонкими.

Тренд на брови-ниточки были делом рук легендарного звездного визажиста Кевина Окуана. Это он решил возродить бьюти-тренд голливудских див 1940-х годов. Но быстро стало понятно, что чрезмерно выщипанные брови добавляют женщинам лишнего возраста, еще и могут повредить естественную линию роста волос. Поэтому с тех пор мода на широкие брови естественной формы никуда не девается.

