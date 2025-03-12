Никогда так не делайте: две распространенные вредные привычки перед сном, которые "убивают" волосы
Здоровые и ухоженные волосы нуждаются в правильном уходе не только днем, но и ночью. Некоторые привычки, которые кажутся безопасными, на самом деле вредят структуре прядей, делая их ломкими и слабыми.
Особенно важно правильно ухаживать за ними перед сном, ведь ночью пряди наиболее уязвимы к повреждениям из-за того, что мы не контролируем их положение. Некоторые ошибки могут вызвать ломкость, выпадение или ослабление волос, даже если вы используете качественные средства по уходу. О распространенных вредных привычках отметили в Vogue.
Не ложитесь спать с мокрыми волосами
Ложиться в постель с влажными прядями – это одна из самых вредных привычек. После мытья волосы становятся более мягкими, более чувствительными и восприимчивыми к внешним факторам. Во время сна мокрые волосы трутся о подушку, скручиваются, запутываются, а волос может повреждаться. Как следствие, утром вы получаете ломкие, ослабленные волосы с иссеченными кончиками.
Кроме эстетических проблем, привычка засыпать с влажными волосами может вызвать и другие неприятности:
- Увеличивается риск развития грибковых инфекций кожи головы из-за влажной среды.
- Повышается жирность волос, ведь спать с мокрыми волосами – это как создать парниковый эффект для кожи головы.
- Волосы становятся менее блестящими и теряют объем.
Лучшее решение – тщательно высушивать волосы феном перед сном. Выбирайте режим холодного или теплого воздуха и держите устройство на расстоянии не менее 20 см.
Не завязывайте волосы в тугую прическу
Еще одна привычка, которая может вызвать серьезные проблемы с волосами, – это привычка собирать их в тугой хвост или косу перед сном. С одной стороны, это кажется практичным решением, особенно для обладательниц длинных волос. Но слишком тугие резинки или сложные плетения могут повредить стержень волоса, спровоцировать ломкость и даже повлечь за собой выпадение.
Лучше выбирать мягкие шелковые или атласные резинки, не травмирующие структуру волос. Заплетите его в свободную косу или используйте атласную подушку, чтобы минимизировать трение.
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