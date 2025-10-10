Никогда бы не пришло в голову: назван цвет джинсов, от которого без ума от модниц Европы

Казалось бы, стилизовать белый деним осенью – это очень сомнительная идея, ведь размытые дождем дороги и глубокие лужи точно не способствуют долгому ношению светлых вещей. Но в этом сезоне все изменилось: белые джинсы переживают пик своей популярности и стали секретным козырем осеннего гардероба европейцев.

Как пишут редакторы Who What Wear, модницы от Стокгольма до Лондона уже смело комбинируют белые джинсы с осенней капсулой, сочетая их с теплыми пальто, свитерами, жакетами, босоножками или лоферами.

Осень традиционно требовала более темных, практичных тонов. Но в 2025 году стилисты обратили внимание на то, что белый, как нейтральный цвет, может стать той самой базой, с которой модные цвета бургунди, коричневый и графитовый будут создавать отличный ансамбль.

Белоснежные джинсы добавляют образу света и "чистоты", позволяя другим элементам образа засиять ярче. Например, они выигрышно смотрятся с пальто бежевых, карамельных или терракотовых тонов, а также в контрасте с темно-каштановым, шоколадным или графитовым верхом.

Белый деним заставляет быть более тщательным в выборе ткани и лучше следить за опрятностью гардероба. Это побуждает выработать полезную привычку в стирке.

Прямые, широкие, классические mom jeans или даже скинни будут выглядеть более элегантно, чем классические оттенки синего.

Выбрать белые джинсы осенью — это вызов, но также это проявление смелости и вкуса. Если подобрать правильные материалы, цветовые акценты и составить сбалансированный лук, то их можно вписать в любой стиль: от делового до кэжуального.

