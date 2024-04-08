Неожиданное комбо сезона. Как носить брюки и юбку, чтобы не выглядеть старомодно

Тренд родом из 2000-х снова возвращается в моду – гламурная юбка сверху на штаны. Как бы это каламбурно и старомодно ни звучало, но современные подиумы утверждают, что самое время задуматься о многослойности образа на ногах, хотя это может многим не понравиться.

Украинская версия журнала ELLE отмечает, что трендовость на такое странное сочетание началась с ностальгии к стилю Y2K, характерным мятежными экспериментами. Такой образ будет отличным вариантом, чтобы застилизировать ультракороткую юбку.

Бренд Ujoh представил подходящий стиль в фиолетово-черном цвете. Модельеры выбрали сиреневую рубашку и тонкие брюки, а сверху "накинули" черный укороченный блейзер и плиссированную юбку. Vaillant поэкспериментировал с джинсами, добавив к ним полупрозрачный шарф как второй слой низа, майку и черный пиджак.

Ранее OBOZ.UA писал, как правильно стилизовать цветные колготки, чтобы образ имел правильные пропорция и не выглядел нелепым. Самое время поэкспериментировать с образами.

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