Не покупайте эту косметику: визажистка назвала продукты, не несущие пользы

Индустрия красоты изобилует косметическими средствами, а бьюти эксперты подливают масла в огонь. Посмотрев популярные в сети ролики, хочется сразу приобрести все консилеры, бронзеры, хайлайтеры, шиммеры, батеры и кремы, потребности в которых до просмотра видео даже не возникало.

Если у вас ограничен бюджет и вы хотите сократить расходы стоит задуматься: а все ли эти средства вам нужны? Профессиональная визажистка Элизабет Марли рассказала, какие продукты на самом деле не приносят пользы и являются лишь маркетинговым ходом.

Крем для век

Вероятно, вы удивлены, ведь для многих крем для век – основа ежедневного ухода. Специалист объяснила, что большинство таких средств для глаз – это просто дорогие увлажняющие кремы в меньших емкостях.

"Если вы не ищете что-то особенное с точки зрения текстуры или хотите, чтобы в составе был активный ингредиент, например кофеин для опухших глаз, я могу гарантировать, что ваши обычные увлажняющие кремы будут хорошо работать на этой зоне, а потребности в новых тюбиках просто нет" – сказала Марли.

Спрей для фиксации макияжа

Визажистка довольно радикально высказалась о спреях для фиксации мейкапа.

"Я никогда не находила более раскрученного продукта, чем спреи для фиксации. Большинству людей они не нужны, кроме случаев, когда вы едете в экстремальные погодные условия или в сильную жару", – подчеркнула Марли.

Как правило, макияж начинает разрушаться в течение шести-восьми часов, а использование спрея для фиксации только помешает вам подправить мейкап.

Тональные основания, содержащие SPF

Отказываться от крема с уровнем SPF больше 30 не стоит. Средство защищает от вредных воздействий ультрафиолетовых лучей и имеет решающее значение для сохранения молодости кожи. Однако тональные основания из SPF могут ввести в заблуждение.

"SPF не должен быть причиной того, что вы приобретаете тональный крем. Вам точно не стоит тратить больше денег на тональный крем, поскольку он содержит SPF. Количество средства, которое вам нужно будет нанести, чтобы получить надлежащую защиту SPF, будет слишком большим" , – подчеркнула визажистка.

Лучше просто приобрести качественный крем с достаточным уровнем SPF и использовать его в качестве основы под макияж.

Тональный крем с эффектом 48 часов

Тональные основы, на которых написано, что они держатся 36-48 часов – на самом деле простой маркетинговый ход.

"Любые тональные кремы, якобы обеспечивающие 36-48 часов ношения, просто означают, что формула является длительной. Это значит, что крем также может сушить кожу. Но не рассчитывайте на 24-48 часов. Это просто маркетинг", - рассказала Марли.

Дорогая тушь

Дорогие туши не стоят таких денег. В основном вы платите за бренд, а не за качество. Если у вас чувствительные глаза, лучше выбрать антиаллергенную аптечную косметику. Для других нужд подойдут обычные туши из массмаркета.

Дневной и ночной крем

Марли отмечает, что вряд ли вам нужны две разные основы – одна дневная, а другая ночная.

"Нет ничего плохого в том, чтобы иметь несколько основ – у них могут быть разные текстуры и уровни покрытия. Но, выбрав качественный крем, обеспечивающий потребности кожи, можно использовать его в любое время суток", – резюмировала Марли.

Определение основных потребностей кожи поможет вам принимать более обоснованные решения и прекратить импульсивные покупки.

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